“Torna per fare il titolare”: nuovo difensore Napoli, parla l’agente

L’agente spinge il suo assistito al Napoli per la prossima stagione: le sue dichiarazioni sono un messaggio ben chiaro alla società

Con il mercato di gennaio alle porte e la fine della prima metà di campionato è tempo per il Napoli di redigere un resoconto della stagione finora. Di certo non la stagione che i tifosi si aspettavano da campioni d’Italia in carica. Gli azzurri hanno sofferto inizialmente con Garcia in panchina, poi De Laurentiis ha optato per un cambio inaspettato, affidando la panchina a Mazzarri. Anche con Mazzarri, almeno fino ad ora, non si è trovata la quadra per far funzionare la macchina perfetta orchestrata la scorsa stagione da Luciano Spalletti, l’equilibrio di un tempo appare oramai come un utopia.

In particolare ciò che realmente è venuto a mancare è il supporto del reparto difensivo. Rrahmani, designato ad inizio stagione come leader della difesa dopo l’addio di Kim, non sta giocando la sua stagione migliore. Natan e Ostigard hanno giocato ottime partite a tratti, ma in generale stanno dimostrando poca continuità di rendimento. Le responsabilità ricadono poi sull’esperto Juan Jesus, che nonostante alcune ottime prestazioni (come l’ultima contro la Roma nella quale ha marcato alla grande Lukaku) per questioni anagrafiche non può fare il titolare per tutta la stagione. Urge un intervento sul mercato.

Napoli, nuovo difensore per l’estate: le dichiarazioni dell’agente

Gli uomini di mercato del club partenopeo sono già al lavoro per ricercare profili da trattare a gennaio. Tuttavia la sensazione è che tra quest’inverno e la prossima estate il Napoli rivoluzionerà completamente il reparto arretrato.

C’è bisogno di alternative diverse. Tra i difensori sotto contratto con il Napoli c’è anche Nosa Edward Obaretin, centrale italiano di origini nigeriane ora in prestito al Trento, in Serie C. Il classe 2003 è stato varie volte chiamato ad allenarsi con la prima squadra durante il suo periodo di permanenza con la Primavera azzurra e può essere un’opzione per l’estate.

“Siamo molto contenti. Dopo il grande precampionato che ha fatto, l‘idea del Napoli è stata quella di mandarlo a giocare per dargli continuità, minuti, facendolo iniziare a giocare con i grandi“, queste le dichiarazioni del suo agente Lorenzo Lazzari, ai microfoni di Sportitalia, riguardo la sua esperienza in C.

Obartein, che ha un passato anche con le giovanili del Milan, secondo il suo agente sta lavorando molto bene. Secondo lui quest’esperienza gli è servita per “sporcarsi le mani” in una categoria difficile come la C e per comprendere al meglio alcune dinamiche, di modo da poter performare al meglio in un’eventuale chiamata con il Napoli dei grandi.