Scelta a sorpresa dell’azzurro: resta a Napoli nonostante il contratto in scadenza

Calciomercato, la scelta dell’azzurro sorprende tutti: sembrava fatta per la partenza invece è possibile una sua permanenza al Napoli

Manca poco all’inizio della sessione invernale di calciomercato e il Napoli è già alle prese con le prime operazioni. De Laurentiis, oltre ad un rinforzo della difesa, ha annunciato anche un intervento deciso a centrocampo, dove si interverrà con l’integrazione di uno o due elementi all’interno della rosa a disposizione di mister Mazzarri. Di sicuro servirà un’alternativa per Elmas, ceduto al Lipsia. C’è da considerare anche il fatto che Anguissa partirà per la Coppa d’Africa dal 13 gennaio al 14 febbraio, a maggior ragione numericamente si è a corto di alternative.

Nessuno calciatore al momento in rosa è in grado di sostituire Anguissa. Cajuste non ha dato le sicurezze necessarie e Gaetano probabilmente rende meglio da mezz’ala più offensiva, alla Zielinski. Tuttavia anche il futuro del centrocampista italiano è in bilico. Richiede più spazio, ma sia Mazzarri che Garcia ad inizio stagione non sono riusciti ad inserirlo con continuità nelle rotazioni. Poi c’è da aprire il capitolo scadenze di contratto. La situazione più spinosa è senza dubbio quella legata a Piotr Zielinski, in scadenza questo giugno. Le dichiarazioni di De Laurentiis non hanno certo aiutato, il prolungamento pare più lontano che mai: l’Inter è alla finestra. Infine, c’è Diego Demme, anche lui in scadenza a giugno e con un futuro in bilico.

Calciomercato Napoli, Demme può rimanere

Infatti, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il tedesco potrebbe rimanere fino a fine stagione per poi firmare a parametro zero. Però è vero che nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, il Napoli ne approfitterebbe per monetizzare. Le possibilità sul tavolo sono principalmente due: Salernitana e Fiorentina. I viola lo hanno cercato già quest’estate, quando hanno ceduto Amrabat, mentre i granata sono alla ricerca di rinforzi importanti per agguantare la salvezza.

Quest’anno per lui solo una presenza, in Coppa Italia contro il Frosinone. Uno spezzone di partita del quale Mazzarri è rimasto molto contento, non ha caso al termine della gara ci ha tenuto a sottolineare la prestazione dell’ex Lipsia. A questo punto, visto l’apprezzamento di Mazzarri e le varie situazioni dubbie a centrocampo la permanenza di Demme fino a fine stagione può far comodo agli azzurri, che in caso di necessità possono contare su un professionista esemplare, che dà sempre il cento per cento quando chiamato in causa.