Napoli Monza, emergenza totale: titolare a sorpresa dopo tre mesi

Verso Napoli – Monza, è emergenza totale in difesa per la gara del Diego Armando Maradona: scelta sorprendente dell’allenatore

Non di certo le migliori vacanze natalizie possibili per i tifosi del Napoli. L’uscita dalla Coppa Italia e la sconfitta per 2-0 all’Olimpico contro la Roma sono la fotografia del periodo nero in casa Napoli. Gli azzurri non riescono a ritrovare l’equilibrio difensivo della passata stagione, inoltre si è aggiunta anche la poca capacità di finalizzare le occasioni da rete. La situazione in classifica non è delle migliori: la squadra di Mazzarri è ora settima e insegue la Roma a +1, la Fiorentina a +3 e la sorpresa Bologna a +4. Più avanti Milan, Juventus e Inter.

La prossima giornata gli azzurri ospiteranno il Monza di Palladino, che anche quest’anno sta sorprendendo tutti mettendo in mostra un calcio molto coraggioso. I lombardi non hanno timore di affrontare le big vis a vis e, anzi, tante volte sono in grado di metterle in difficoltà. La squadra può vantare anche alcune individualità di livello, come Colpani, protagonista quest’anno con ben sei reti, o il portiere Di Gregorio. Dunque non una partita facile per il Napoli, sopratutto se consideriamo il momento tutt’altro che positivo.

Napoli Monza, Palladino alle prese con un’emergenza in difesa: spunta l’ipotesi Izzo

Nell’ultima gara di campionato il Monza ha perso 0-1 in casa, contro la Fiorentina, grazie alla rete dell’argentino Beltran. Al minuto 33 è stato ammonito per condotta antisportiva Pablo Marì. L’ex Arsenal è uno dei pilastri difensivi della squadra, ma contro il Napoli non ci sarà a causa della squalifica per diffida.

Un’assenza pesante per Palladino, che dovrà reinventarsi la difesa da schierare al Maradona. Secondo TuttoMonza.it, l’allenatore dei lombardi potrebbe rispolverare un’ipotesi a sorpresa: Armando Izzo.

Izzo è rientrato contro il Milan, per soli dieci minuti, ma non gioca un match da titolare da circa tre mesi a causa di un infortunio. L’ex Torino potrebbe dunque tornare a riassaporare il terreno di gioco proprio contro il Napoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

Per il resto, non dovrebbero esserci grosse sorprese da ambo le parti. Mazzarri dovrà fare a meno degli espulsi Politano e Osimhen. A sostituirli dovrebbero essere Raspadori e Simeone. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori: