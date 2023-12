Calciomercato Napoli, futuro Osimhen: già “decisa” la nuova destinazione

Osimhen, sul nuovo contratto pende una clausola rescissoria che potrebbe agevolare un tipo di club in particolare: tutti i dettagli

Dopo mesi intensi di trattative, ricordiamo i tanti incontri tra De Laurentiis e Calenda durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, si è arrivati finalmente ad un accordo per il prolungamento di Osimhen. Era nell’aria perché da qualche settimana il patron azzurro parlava di firma vicina, ma alla fine è arrivato l’annuncio sotto Natale, come se il presidente avesse voluto fare un regalo ai tifosi. Tuttavia in questi giorni di feste natalizie si è alzata una polemica riguardo i dettagli del nuovo contratto del bomber nigeriano e, in particolare, su una determinata clausola.

Prima del match contro la Roma, all’Olimpico, Meluso ha detto ai microfoni di DAZN: “Fa piacere che abbia rinnovato, poi nei dettagli del contratto non entro in merito. Il giocatore aveva voglia di proseguire il suo rapporto con il Napoli, e l’ha dimostrato anche con i fatti”, facendo capire che la volontà della società è quella di non rendere pubblici i dettagli del contratto. Ma si sa le voci circolano e in questi giorni non si parla d’altro che della clausola da circa 130 milioni che pende sul contratto da circa 10 milioni di euro appena firmato da Osimhen.

Osimhen, quali sarebbero i club disposti a pagare la clausola? Il quadro è ben chiaro

Secondo TuttoMercatoWeb.com non è un caso che la clausola sia stata fissata a 130 milioni di euro. Infatti è la somma recapitata quest’estate a De Laurentiis dall’Al-Hilal, club della prima divisione dell’Arabia Saudita.

In sostanza, spiega il portale, la clausola è di fatto un modo per agevolare i club sauditi nelle trattative, data la disponibilità di budget praticamente illimitata. Con un contratto fino al 2026 il Napoli è sicuramente più forte di quest’estate dal punto di vista di un’eventuale trattativa, ma poi è complicato resistere ad un’offerta che superi i 100 milioni di euro.

TMW spiega che, almeno per il momento, non c’è alcuna possibilità che Osimhen lasci il Napoli a gennaio. Il calciatore ha voglia di agguantare la top four in campionato ed effettuare un buon cammino nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

Tuttavia, a giugno anche per lui sarà difficile rifiutare le avances delle big d’Europa. In questo caso poi la somma richiesta dalla clausola potrebbe essere abbassata dal fattore volontà del calciatore. Mentre per quanto riguarda l’Arabia c’è la clausola, poi spetterà ad Osimhen decidere cosa fare in futuro.