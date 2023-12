Zirkzee al Napoli dopo Osimhen: colpo con la clausola, le cifre

Nonostante il rinnovo, il futuro di Victor Osimhen a Napoli è ancora in bilico. Il Napoli vuole Joshua Zirkzee per sostituirlo: occasione con la clausola rescissoria.

Dopo una trattativa estenuante, durata mesi, il Napoli è riuscito a rinnovare il contratto di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha firmato un prolungamento record fino al 2026. All’interno del contratto è presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Con il prolungamento di contratto arrivato ufficialmente a poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Napoli, Osimhen è diventato il giocatore più pagato dell’intera Serie A. Con ben 10 milioni di euro all’anno, Osimhen è riuscito a mettersi alle spalle in questa speciale classifica giocatori del calibro di Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Quello di Osimhen è un rinnovo quasi insperato in casa Napoli. Nel corso dell’estate le trattative tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore sono andate avanti a oltranza. Gli incontri tra il patron Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore, Roberto Calenda sono stati ben 10 e sembrava che l’accordo fosse stato trovato. L’annuncio ufficiale per il rinnovo, però, non è mai arrivato e nel corso dei mesi i rapporti tra Osimhen e il Napoli si sono complicati. Dopo il rigore sbagliato contro il Bologna e il conseguente video ironico pubblicato dal Napoli sul proprio profilo TikTok, l’attaccante nigeriano ha minacciato di intraprendere vie legali contro il club azzurro. Questo ha fatto precipitare le speranze di rinnovo fino a poche settimane fa quando i contatti tra le parti si sono riavviati e si è arrivato al tanto sperato rinnovo.

Nonostante il prolungamento fino al 2026, il futuro di Victor Osimhen resta in bilico. La clausola rescissoria e la stagione deludente del Napoli tengono in apprensione i tifosi azzurri.

Il Napoli punta Zirkzee per sostituire Osimhen

Anche il Napoli è consapevole delle difficoltà di trattenere l’uomo simbolo dello scudetto anche nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, pare che i campioni d’Italia in carica si stiano già guardando attorno per programmare il futuro. Nel mirino del Napoli è finito Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che sta trascinando i Felsinei fino al quarto posto in classifica.

Secondo Tuttomercatoweb, l’acquisto di Zirkzee è un vero e proprio affare per il Napoli. All’interno del contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da soli 40 milioni di euro. Una cifra quasi irrisoria pensando alle qualità innate del centravanti olandese.

Il Napoli, però, dovrà battere la concorrenza del Bayern Monaco che detiene ancora il 50% del cartellino e per questo motivo potrà versare solo 20 milioni nelle casse del Bologna per riportare in Baviera Zirkzee.