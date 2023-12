Non solo Mazzocchi: tre affari tra Napoli e Salernitana? La notizia è definitiva

Mazzocchi non è l’unico calciatore al centro delle trattative tra Napoli e Salernitana, tre possibili affari tra De Laurentiis e Iervolino

Oltre alle vicende legate al campo il Napoli si sta concentrando anche sul calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di voler rinforzare la rosa con almeno tre o quattro innesti. La priorità è rinforzare la difesa con un nuovo centrale e un vice Di Lorenzo di livello. Oltre questo vista la cessione di Elmas e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa si opererà sul centrocampo, con uno o due calciatori pronti ad essere integrati nella rosa a disposizione di mister Mazzarri. Per la difesa in particolare gli uomini di mercato azzurri sono alla ricerca di profili esperti, con un buon grado di conoscenza del campionato.

Per questo motivo come vice Di Lorenzo sono sbucati i nomi, tra gli altri, di Faraoni del Verona o Mazzocchi della Salernitana. Per quanto riguarda quest’ultimo il ds Sabatini non ha chiuso la porta ad un’eventuale trattativa con il Napoli, ma ha fatto sapere che non farà sconti. Mazzocchi secondo il direttore sportivo non va trattato come un rincalzo, ma come un’atleta di assoluto valore. Quindi ci si aspetta un’offerta congrua. Ovviamente nel caso in cui il Napoli dovesse chiudere per Mazzocchi, Zanoli è atteso da un nuovo prestito, tra le pretendenti c’è il Genoa.

Le possibili trattative tra Napoli e Salernitana

Stando a quanto riportato da TuttoSalernitana Zanoli sarebbe stato offerto anche alla Salernitana. Tuttavia l’esterno azzurro non ha accettato la destinazione.

Oltre Zanoli, l’asse Salerno-Napoli potrebbe dar vita ad altre due trattative. Infatti, spiega il portale, ai granata piace Demme. Il centrocampista tedesco è in uscita dal Napoli, che è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Quindi il ds Sabatini ha intenzione di cogliere al volo l’occasione di mercato.

Anche Gaetano è finito nel mirino della Salernitana. Il centrocampista azzurro non sta trovando spazio neanche con Mazzarri e un prestito in Serie A può fargli bene. Nelle prossime settimane si attendono news sulla fattibilità dell’operazione.

Dunque, un inizio di calciomercato caldo per le due squadre campane. Se dovesse concretizzarsi anche Mazzocchi sono ben tre gli affari in ballo. Ulteriore segnale che i rapporti tra De Laurentiis e Iervolino sono abbastanza distesi. Il presidente granata è molto ambizioso e vuole investire sul mercato per sperare in una miracolosa salvezza, puntando anche stavolta su Sabatini come direttore sportivo.