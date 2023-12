Niente allenamento a Natale: quando torna il Napoli a Castel Volturno

Il Napoli non si è ritrovato per gli allenamenti al Konami Training Center nel giorno di Natale. Ecco quando riprenderanno gli allenamenti degli azzurri.

Gli azzurri si sono approcciati alle feste natalizie con un’altra sconfitta, rimediata all’Olimpico contro la Roma. Nel giorno di Natale, gli azzurri non si sono allenati per trascorrere in famiglia le festività natalizie.

Ecco quando riprenderà il lavoro degli uomini di Mazzarri per preparare la sfida col Monza.

Napoli, domani riprenderanno gli allenamenti verso il Monza

Il Napoli ha trascorso le festività natalizie con meno gioia del solito, vista la sconfitta contro la Roma proprio in prossimità delle feste. Gli azzurri hanno poi beneficiato di un giorno di riposo, in modo da poter trascorrere il giorno di Natale con la propria famiglia. Ovviamente l’auspicio e che queste feste abbiano portato consiglio a Mazzarri e gli azzurri, in modo da ripartire immediatamente già dal prossimo impegno contro il Monza.

Dopo questa giornata di giorno concessa da Mazzarri, il Napoli riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, ossia a Santo Stefano. Mazzarri dovrà preparare la squadra in vista dell’ultimo match dell’anno solare, in cui gli azzurri ospiteranno al Maradona il Monza. Il Napoli arriverà all’impegno con alcune defezioni importanti, ovvero le assenze di Politano ed Osimhen che sconteranno la squalifica rimediata contro la Roma. Inoltre saranno da valutare le condizioni di Natan e Lobotka, usciti malconci proprio dal match dell’Olimpico.

Gli azzurri sperano di chiudere l’anno solare con una vittoria, in modo da poter trascorrere i successivi giorni di festa con maggior serenità rispetto a quelli trascorsi in queste festività natalizie.