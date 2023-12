Lutto nel napoletano: morto a soli 40 anni dopo un grave incidente

La vigilia di Natale non è stata del tutto serena nel napoletano. Difatti ieri sera c’è stata la tragica scomparsa prematura di un personaggio famoso nel mondo del food campano e non solo.

Il mese di dicembre non è stato semplice per Napoli, visto che c’è stata la scomparsa di alcuni personaggi illustri. Pochi giorni fa, c’era stato l’addio all’ex capitano e storica bandiera del Napoli, Antonio Juliano.

Purtroppo, nel giorno della vigilia di Natale, c’è stata una scomparsa prematura che ha scioccato il mondo del food napoletano e non solo.

Morto Luciano Bifulco: il proprietario della rinomata Braceria Bifulco

È stata senz’altro una vigilia di Natale da dimenticare, visto che c’è stata l’ennesima scomparsa prematura di un personaggio rinomato in Campania e non solo. Difatti, ieri sera si è spento tragicamente e prematuramente all’età di 40 anni Luciano Bifulco, proprietario dell’ormai rinomata Braceria Bifulco. Il cosiddetto re della ristorazione e ovviamente della lavorazione delle carni – riconosciute per la grande qualità – è stato trasportato immediatamente in ospedale dopo un grave incidente. I soccorsi immediati non sono però bastati, visto che nonostante l’operazione d’urgenza all’ospedale di Nola, non c’è stato nulla da fare per Bifulco.

Luciano Bifulco rappresentava una delle eccellenze del mondo food campano, e che poi si è espanso ulteriormente nel corso degli anni. Insieme al fratello Nando, Luciano rappresentava la quarta generazione della sua famiglia nell’ambito della macelleria. Il lavoro costante e la continua ricerca dell’innovazione, avevano portato Luciano a far crescere sensibilmente l’azienda di famiglia. Difatti dall’antica macelleria di famiglia, con gran lungimiranza e la costante ricerca di una maggior qualità dei prodotti, Luciano Bifulco ha espanso l’azienda facendola diventare una vera e propria Braceria. Difatti nei suoi progetti, Luciano aveva sempre l’idea di far passare direttamente le sue produzioni al consumatore, senza passare per altre strade. Da lì è nata poi Braceria Bifulco, che ha avuto una crescita sensibile col passare degli anni, fino a diventare una delle maggiori eccellenze del food campano e non solo.

Il lavoro di Luciano Bifulco ha continuano ad espandersi nel corso degli anni, con la qualità delle carni e dell’intero complesso che sono migliorati sensibilmente. Nel periodo del Covid, Bifulco ha espanso ulteriormente il suo raggio, creando un servizio d’asporto, in modo da far provare la qualità delle sue carni in tutta l’Italia. L’accrescimento dell’azienda è continuata, con l’apertura della paninoteca Bifulco Exclusive ad Ottaviano, di cui se ne occupa principalmente il fratello Nando. Infine, l’ultima opera di miglioramento del marchio è avvenuta proprio nel 2023, con l’acquisizione dell’azienda Carmasciando, in cui è presente un caveau di formaggi e vini pregiati. Purtroppo la scomparsa prematura di Luciano Bifulco, non gli permetterà di continuare a beneficiare della crescita dell’azienda, ma il suo nome resterà impresso negli annali.