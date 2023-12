Il Napoli fa gli auguri ai tifosi: il video con Raspadori è fantastico

Il Napoli, attraverso i suoi canali ufficiali, augura un buon Natale a tutti i tifosi azzurri sparsi per tutto il mondo e lo fa con un video in cui si vede un Raspadori inedito.

Natale sicuramente amaro per i tifosi del Napoli, in seguito alla sconfitta rimediata a Roma e, in generale, per una squadra che sicuramente è lontanissima parente rispetto a quella che ha macinato il campionato lo scorso anno.

Ma in ogni caso, il club azzurro tiene a fare gli auguri ai milioni di tifosi il cui cuore batte per il Napoli, indipendentemente da quelli che sono i risultati in campo, le gioie e le delusioni. Sui propri canali ufficiali, gli azzurri hanno pubblicato un video fantastico che vede come protagonista l’attaccante Giacomo Raspadori.

Auguri speciali ai tifosi: il video della SSC Napoli

Con un video apparso sui canali ufficiali del club, il Napoli fa gli auguri ai propri tifosi con delle immagini simpatiche e imperdibili, in cui si vede un Giacomo Raspadori dedito a sistemare il presepe azzurro, con tutti i beniamini della squadra partenopea.

Di seguito, il video: