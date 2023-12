Grande gioia per Rrahmani: premio prestigioso per l’azzurro

La giornata di Natale è diventata ancor più speciale per un giocatore del Napoli, che potrà sorridere leggermente dopo la recente sconfitta contro la Roma. Ecco perché Rrahmani può esultare quest’oggi.

Il Napoli, purtroppo fin dall’inizio di questa stagione, sta faticando e non poco, con i risultati che continuano ad essere negativi. All’interno del gruppo squadra e non solo, ci si augura che il Natale possa far ritrovare agli azzurri quel gioco spumeggiante e la brillantezza della passata stagione, anche se sembra impossibile ad oggi.

Intanto le festività natalizie sono più dolci e felici per Amir Rrahmani, che ha ricevuto proprio nel giorno di Natale un riconoscimento prestigioso.

Rrahmani eletto come miglior giocatore kosovaro del 2023

Le festività natalizie purtroppo non sono state serene ed allegre per il Napoli, che è giunto a questi giorni con l’ennesima sconfitta stagionale. Difatti sabato sera, il Napoli è stato sconfitto per 2-0 dalla Roma allo stadio Olimpico. Il risultato, ma l’intera prestazione, hanno sancito nuovamente i tanti problemi degli azzurri, che continuano a faticare maledettamente in questa stagione. Oltre al danno, ci sono anche diverse beffe – tra l’altro anche importanti – per il Napoli.

Nel match contro i giallorossi, gli azzurri hanno visto alzare bandiera bianca per infortunio al difensore brasiliano Natan ed al centrocampista slovacco Lobotka. Come se non bastasse, a peggiorare la situazioni ci sono le espulsioni rimediate da Politano ed Osimhen. Inutile però continuare a fasciarsi la testa, visto che c’è bisogno di una vera e propria scossa che faccia ritornare il Napoli a performare, anche se ad oggi gli spiragli di una ripresa non sembrano vedersi neanche lontanamente. Se l’avvicinamento al Natale degli azzurri e dei propri tifosi è stato più amaro del solito, le feste natalizie hanno portato una piccola gioia ed un sorriso ad un giocatore del Napoli.

Difatti, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani è stato eletto come miglior giocatore kosovaro dell’anno solare, e dunque del 2023. Un premio che sicuramente avrà rallegrato il Natale del difensore azzurro, soprattutto dopo gli ultimi mesi piuttosto complicati con il Napoli. Nel complesso l’annata di Rrahmani resta più che positiva, con il difensore kosovaro che si è contraddistinto con la maglia azzurra nella stagione 2022/2023, e che è valsa lo scudetto al Napoli. Il difensore azzurro, insieme all’ex compagno di reparto Kim, ha formato una delle migliori coppie difensive d’Europa nella passata stagione, e ciò sicuramente ha influenzato sicuramente la scelta di eleggerlo miglior giocatore kosovaro dell’anno. Rrahmani dunque chiude l’anno solare con un riconoscimento importante, e che potrà spingerlo a dare il massimo ulteriormente già dalla prossima sfida contro il Monza.