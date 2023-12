De Laurentiis rompe il silenzio: messaggio social ai tifosi per Natale – FOTO

Consueto tweet natalizio del presidente Aurelio De Laurentiis, il messaggio per Natale è rivolto ai tifosi del Napoli: tutti i dettagli

Non proprio il miglior Natale possibile quello dei tifosi del Napoli. Gli azzurri non stanno performando al meglio in quella che doveva essere la stagione della riconferma dopo lo straordinario scudetto della passata stagione. A pesare sicuramente le scelte sbagliate di quest’estate, con l’approdo di Garcia e un mercato non all’altezza.

Ora l’obiettivo per la seconda parte di stagione è salvare il salvabile, regalando a Mazzarri rinforzi adeguati a gennaio, e agguantare l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. Intanto però il presidente De Laurentiis ci ha tenuto ad allietare la giornata dei supporters azzurri con un messaggio per Natale.

Il tweet natalizio di De Laurentiis

“A nome di tutto il Calcio Napoli vorrei fare i migliori auguri di buon Natale a tutti. Che sia una festa all’insegna della famiglia e della serenità“, firmato Aurelio De Laurentiis.

Questo l’augurio del patron azzurro per i tifosi azzurri. Nei commenti sono tante le risposte dei tifosi del Napoli, che a loro volta hanno augurato buon Natale al presidente.