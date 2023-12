Napoli in caduta libera, dato horror in campionato: non accadeva da 16 anni

Altra sconfitta per il Napoli, ormai quasi abituato a collezionare k.o, il quinto dall’avvento di Mazzarri in tutte le competizioni.

Il Napoli non riesce proprio a ritrovare se stesso, anzi, ad oggi, sembra essersi definitivamente perso. Sono ben 5 le sconfitte registrate dall’avvento di Walter Mazzarri al Napoli, il tecnico toscano, arrivato in una situazione non semplice e con un calendario altrettanto complicato.

Un calendario complicato, lo specifichiamo nuovamente, che però almeno nelle ultime due settimane, era tornato ad essere alla portata. Nonostante ciò, dopo le due vittorie su Braga e Cagliari, gli azzurri sono risprofondati: prima l’indegna figura contro il Frosinone, poi il k.o contro una Roma mediocre, in 9 uomini è vero, ma non riuscendo mai a dare la sensazione di poter farle male.

Il dato clamorosamente allarmante in casa Napoli

Sono in totale 6 le sconfitte messe a referto dal Napoli in questa prima parte di stagione. La maggior parte ottenuti negli scontri diretti, quasi tutti falliti, se non fosse per il successo di Bergamo e il pari in rimonta sul Milan.

Uno score “tragico”, che riecheggia annate passate e parecchio lontane. Secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, in 17 gare, i partenopei avevano ottenuto altrettante sconfitte solamente nella stagione 2007/2008, quella del ritorno in Serie A.

Insomma, un dato emblematico, un doppio salto carpiato nel vuoto, dal Napoli campione d’Italia, a quello che si riaffacciava alla massima serie, quasi non ci si crede.