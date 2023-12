Tegola Napoli, esce dal campo per infortunio: Mazzarri nei guai

Continuano i problemi in casa Napoli dal punto di vista degli infortuni. Cambio forzato per gli azzurri contro la Roma.

La stagione del Napoli continua ad essere stregata, con gli azzurri che continuano a perdere pezzi. Difatti, dopo aver recuperato alcuni indisponibili negli ultimi giorni, è arrivato un nuovo stop contro la Roma.

Il titolarissimo di Mazzarri ha chiesto il cambio durante la seconda frazione di gioco, e quindi saranno da valutare le sue condizioni.

Infortunio per Lobotka, cambio obbligato contro la Roma

Ancora una volta arrivano dei guai fisici per il Napoli. Gli azzurri fin dall’inizio della stagione sono alle prese con numerosi infortuni di natura fisica, e la situazione non sembra migliorare. Dopo aver recuperato negli ultimi giorni Zielinski ed Anguissa dai rispettivi problemi fisici, è arrivato un nuovo stop a centrocampo.

Durante il secondo tempo di Roma-Napoli, precisamente al 56′ minuto, è arrivato il cambio obbligato per gli azzurri. Ad alzare bandiera bianca stavolta è stato Stanislav Lobotka, che ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema fisico. Al posto del centrocampista slovacco è entrato in campo Cajuste. Si attendono novità sulle condizioni di Lobotka già nel post partita, per capire l’entità del problema accusato.

Da quanto riportato in diretta da DAZN, al momento del rientro in panchina, sarebbe stata posta una borsa del ghiaccio sulla zona addominale di Lobotka. Ovviamente si attendono poi le conferme ufficiali da parte dello staff medico e della società tramite un comunicato. Eventualmente una prima diagnosi sarà già data da Walter Mazzarri nel post partita di Roma-Napoli, e da li si inizieranno a fare i primi calcoli in vista dei prossimi incontri degli azzurri. Sicuramente già nella giornata di domani, Lobotka sarà sottoposto agli esami strumentali che decreteranno l’infortunio e i tempi di recupero.

Dunque prosegue il periodo negativo dal punto di vista degli infortuni, che continua ad essere presente fin dall’inizio della stagione per gli azzurri. Dal momento del suo approdo sulla panchina del Napoli, Mazzarri non ha mai avuto a disposizione l’intero organico, appunto a causa dei tanti infortuni. Se prima a essere martoriato era il reparto difensivo, adesso a subire numerosi infortuni è il reparto di centrocampo. Dopo gli infortuni che avevano colpito Anguissa e Zielinski – poi rientrati proprio negli ultimi giorni – è arrivato quello per Lobotka. Con l’imminente cessione di Elmas al Lipsia, l’infortunio di Lobotka non fa altro che mettere ulteriormente in crisi un reparto che già aveva bisogno di innesti. Adesso bisognerà capire i tempi di recupero dello slovacco, per capire se si dovrà intervenire ulteriormente e con maggior urgenza nel mercato invernale.