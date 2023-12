Roma-Napoli, quello che succede sugli spalti è assurdo: l’accaduto

L’avvicinamento a Roma-Napoli è stato abbastanza caldo, forse anche fin troppo, con i tifosi giallorossi protagonisti di episodi spiacevoli. La medesima situazione si è purtroppo riproposta anche al momento del calcio d’inizio.

Nel calcio moderno, soprattutto contro Napoli ed i napoletani, sono ormai frequenti i cori discriminatori. Questo genere di episodi si sono verificati anche nell’avvicinamento al match tra Roma e Napoli, con i supporters giallorossi protagonisti di questi gesti.

Purtroppo la situazione non si è placata, ed anzi si è verificata nuovamente anche all’Olimpico.

Roma-Napoli, ancora cori discriminatori contro Napoli e i napoletani

Da ormai tanti anni, le discriminazioni e l’odio all’interno del mondo del calcio sono diventati frequenti. Determinati gesti ed episodi sono all’ordine del giorno, specialmente in Italia, dove purtroppo questi atteggiamenti non sono ancora soggetti a sanzioni dure. Difatti, spesso si sorvola su cori ed eventi discriminatori, e in pochissime occasioni si arriva a delle sanzioni giuste per chi compie questi gesti deplorevoli.

A farne le spese maggiormente è il Napoli, con la città e gli abitanti al centro di numerosi cori discriminatori che continuano ad aumentare sempre più. Difatti nel tardo pomeriggio, diversi tifosi della Roma – radunatosi in attesa del match col Napoli – si sono resi protagonisti di numerosi cori discriminatori contro Napoli ed i napoletani. Purtroppo, questi episodi non sono terminati lì, e sono proseguiti per diversi minuti, ed in questo momento sono ancora in corso. Difatti al momento del calcio d’inizio di Roma-Napoli, da diversi settori dell’Olimpico sono continuati i cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani.

All’interno dello stadio, è partito per l’ennesima volta il coro “Lavali col fuoco”, che ormai non ha più bisogno di alcuna spiegazione. Ormai questo genere di cori sono riproposti con una frequenza spaventosa ovunque, ma si continua a tacere e a non fare nulla in merito. Sicuramente in occasione del match tra i giallorossi e gli azzurri, il clima è molto sentito, soprattutto dopo gli scontri tra gli ultras delle due tifoserie avvenuto quasi un anno fa. Questi cori vanno sicuramente condannati, e va preso anche qualche provvedimento per chi continua a farli riecheggiare. Da questo punto di vista, purtroppo l’Italia e le istituzioni preposte sono indietro anni luce rispetto alle altre nazioni europee in merito ai provvedimenti. Nel nostro paese si continua a nascondere sotto il sacco questo genere di episodi, e si punta a sanzionare raramente e difficilmente chi si rende protagonista di tali gesti ignobili.