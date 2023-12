Rinnovo Osimhen, arriva anche il tweet di De Laurentiis: ora è ufficiale

Rinnovo Osimhen, c’è anche la comunicazione ufficiale del club, i documenti sono stati firmati: il tweet di De Laurentiis

Mancava solo l’annuncio del club, ma alla fine è arrivato anche questo, attraverso il consueto tweet del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dunque, è ufficiale il prolungamento di due anni e mezzo, fino al 2026.

Il presidente azzurro ha mantenuto la promessa e ha prolungato il contratto di uno degli uomini più rappresentativi della scorsa trionfale stagione.

Rinnovo Osimhen, il tweet del presidente De Laurentiis

“Fatto!”, questa la didascalia del tweet del patron. In accompagnamento delle foto che ritraggono De Laurentiis e Osimhen in procinto di firmare i documenti ufficiali per sancire il rinnovo.

Anche lo stesso club, sui canali social ufficiali, ha annunciato l’operazione con un video che ricorda le prodezze in maglia azzurra di OSimhen e la didascalia “Victor & Napoli togheter until 2026”, tradotto dall’inglese: “Victor e il Napoli insieme fino al 2026”.