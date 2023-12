Osimhen come Leao nella speciale classifica: primo posto in Serie A

Victor Osimhen e Rafael Leao in cima alla speciale classifica, guardano il resto della Serie A dall’alto verso il basso: tutti i dettagli

Un passato in comune, al Lille, poi l’approdo in Serie A, dove entrambi hanno conquistato uno scudetto da protagonisti. Victor Osimhen e Rafa Leao hanno più di qualcosa in comune. Sono i giocatori che più di tutti nelle rispettive squadre spostano gli equilibri.

Il bomber nigeriano ha appena rinnovato con il Napoli. Dopo mesi di trattative oggi è arrivato il consueto tweet di conferma del presidente De Laurentiis. Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 10 milioni di euro, una scadenza fissata al 2026 e in più è presente una clausola rescissoria dal valore di 120-130 milioni di euro per chi volesse strapparlo al Napoli. Cifre da assoluto top player, che ovviamente permettono al Napoli di cautelarsi casomai in estate parta l’assalto delle big europee (e non solo), dato che nel caso in cui non avesse rinnovato ci sarebbe stata una significativa svalutazione del cartellino già dalla prossima estate.

Osimhen e Leao in testa alla speciale classifica: il dato

Con il nuovo contratto, spiega Tancredi Palnmeri su Twitter (X), Osimhen si è portato in testa nella classifica dei più pagati del campionato italiano. Assieme a lui in cima alla graduatoria proprio il portoghese del Milan Leao. Alle loro spalle, ad inseguire, gli juventini Vlahovic e Rabiot, oltre al romanista Lukaku. Tutti e tre percepiscono 7 milioni di euro annui.

Di seguito la classifica completa:

Osimhen, Leao (10 mln) Vlahovic, Rabiot, Lukaku (7 mln) Lautaro Martinez (6,2 mln) Thuram, Arthur (6 mln) Alex Sandro, Calhanoglu, Bastoni (5,5 mln)

Dunque, nuovo primato in Serie A per Osimhen, che è già stato premiato poco tempo fa come giocatore dell’anno al Gran galà del calcio dell’AIC. Oltre al premio di miglior attaccante della scorsa Serie A, ricevuto al termine della passata stagione, nella quale è stato anche capocannoniere con il Napoli campione d’Italia.