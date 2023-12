Mazzarri recrimina sull’espulsione a Politano e si sbilancia sul futuro: avete sentito?

Si è concluso poco fa il big match della 17ª giornata di Serie A tra Roma e Napoli, con i giallorossi che si sono imposti per 2-0. Serata horror per gli azzurri, che hanno perso Lobotka e Natan per degli infortuni, mentre Osimhen e Politano sono stati espulsi.

Doveva essere una serata in cui il Napoli avrebbe dovuto dare delle risposte positive dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone. Purtroppo invece si è rivisto un Napoli irriconoscibile, che è stato superato dalla Roma per 2-0.

Scontro diretto perso dagli azzurri, che si allontanano a quattro punti dalla zona Champions, e vengono scavalcati anche dai giallorossi che salgono a quota 28 punti.

Il post partita di Roma-Napoli

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Frosinone, ci si aspettava che il Napoli avrebbe affrontato il match contro la Roma con una gran voglia di rivalsa. Purtroppo così non è stato, con gli azzurri che hanno dominato il possesso palla, ma non hanno mai impensierito la retroguardia giallorossa. A testimoniare il periodo buio del Napoli, sono anche alcuni eventi accaduti durante l’incontro.

Difatti nel corso della ripresa si è registrato l’ennesimo infortunio, che stavolta ha colpito Lobotka. Come se non bastasse sono poi arrivate le espulsioni di Politano (espulsione diretta) al 66′ e di Osimhen all’86’ (doppia ammonizione), che dunque salteranno sicuramente la prossima gara con il Monza, in attesa poi del verdetto del Giudice Sportivo. Nei minuti finali ha rimediato un infortunio alla spalla anche Natan, che dunque sarà anche lui da valutare. Nel post partita, ha analizzato questa sconfitta Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN.

Questa l’analisi del tecnico azzurro sull’andamento della partita dal suo punto di vista: “Nel nostro momento migliore, per me l’unica squadra che doveva vincere era il Napoli. Delle espulsioni non parlo. Noi eravamo partiti meglio di loro, ed eravamo più pericolosi”. Mazzarri si è poi soffermato sul possibile cambio modulo: “Da quando son venuto mi si chiede sempre di giocare a 3. D’accordo col presidente, ero contento di proseguire a giocare a 4 dietro perché mi piaceva come giocava la squadra. Per chi arriverà poi si vedrà. Abbiamo il difetto di non essere brillanti nel finalizzare quello che creiamo. Se in futuro vedrò che qualcosa non funziona, magari cambierò, ma ad oggi non vedo alcun problema. Qualcosina bisognerà migliorarlo sicuramente. Poi purtroppo bisogna ritrovare la forma e la lucidità nel finalizzare. I giocatori sono gli stessi dell’anno scorso, ma non stanno rendendo alla stessa maniera”

Il tecnico azzurro ha poi parlato di mancanza di brillantezza della squadra: “Purtroppo se vai in una grande squadra in un momento difficile, far ritrovare la brillantezza è difficile visto che si gioca ogni tre giorni. Bisognerà attendere una sosta o fare delle rotazioni”. Infine chiosa finale su possibili nuove soluzioni: “Sono d’accordo. Qualcosa già l’abbiamo provato a farlo, come accaduto con Raspadori insieme ad Osimhen. Dobbiamo trovare qualche soluzione e qualche movimento diverso”.

Dunque Mazzarri ha aperto le porte ad un possibile cambio modulo per il futuro, anche se al momento questa soluzione non sembra imminente. Resta comunque da registrare l’apertura ad una nuova soluzione tattica, a differenza delle settimane scorse in cui questa ipotesi sembrava esser stata accantonata dal tecnico azzurro.