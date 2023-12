Roma-Napoli, i convocati di Mazzarri: assenza dell’ultim’ora

Diramata la lista dei convocati da Walter Mazzarri, c’è un’assenza per il Napoli contro la Roma

Poco più di 24 ore e sarà finalmente Roma-Napoli. Gli azzurri dovranno provare a rispondere dopo la brutta prestazione di martedì sera contro il Frosinone. Per il secondo anno di fila, il Napoli esce agli ottavi di finale di Coppa Italia e per di più ancora con una neopromossa. Dopo la Cremonese, quest’anno è toccato ai ciociari di Di Francesco eliminare i partenopei.

In vista della partenza per Roma, in mattinata alcuni tifosi sono arrivati a Castel Volturno con una piccola delegazione. L’obiettivo era quello di caricare la squadra per far sì che esca vittoriosa dallo Stadio Olimpico contro una diretta avversaria per una qualificazione alla prossima Champions League.

I convocati di Mazzarri

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web ufficiale, il Napoli ha fatto sapere di un infortunio dell’ultim’ora. Ad essersi acciaccato è stato Jesper Lindstrom, il danese ha accusato un fastidio da lombalgia e si è allenato con una seduta personalizzata in palestra. Le sensazioni di un suo forfait cominciavano a prendere consistenza ed in effetti non è stato convocato per Roma.

Un altro infortunio per il danese che aveva trovato la titolarità contro il Frosinone dopo un minutaggio ridotto al minimo. Stagione sfortunata per Lindstrom, sarà assente per la sfida contro i giallorossi. Di seguito ecco i convocati da Walter Mazzarri.

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

ZANOLI Alessandro

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

CAJUSTE Jens

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

ZIELINSKI Piotr

LOBOTKA Stanislav

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor