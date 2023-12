Nuovo centrocampista Napoli: assalto a Samardzic ma spunta un’alternativa

Samardzic è il sostituto prediletto del partente Elmas, ma intanto il Napoli valuta anche altri profili per il centrocampo: tutti i dettagli

Con l’affare Elmas-Lipsia in dirittura d’arrivo, l’imminente “arrivederci”, causa Coppa d’Africa di Anguissa (starà fuori dal 13 gennaio al 14 febbraio) e la situazione contrattuale in bilico di Zielinski ci si aspettano per gennaio movimenti importanti a centrocampo. Tant’è che lo stesso presidente De Laurentiis questa mattina al Corriere dello Sport ha detto: “Prenderemo un centrocampista, forse due”.

Uno dei due potrebbe essere Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese. Quest’estate è stato ad un passo dall’Inter, ma alla fine Marotta non è riuscito a chiudere l’affare. L’ex Lipsia però ha caratteristiche più da mezz’ala offensiva e difficilmente potrebbe servire per tappare il buco lasciato dalla partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Per questo motivo il Napoli sta valutando anche altri profili.

Napoli, non solo Samardzic per il centrocampo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela tra le possibili alternative a centrocampo il nome di Boubakary Soumaré. Il centrocampista francese classe ’99 è di proprietà del Leicester, ma questa stagione è in prestito al Siviglia.

Soumaré fa della forza fisica la sua caratteristica principale, è molto abile in fase d’interdizione e all’occorrenza può svolgere anche il ruolo di difensore centrale. Tuttavia è anche dotato di una buona tecnica individuale e una discreta visione di gioco. Lui potrebbe essere l’uomo giusto per far rifiatare Anguissa.