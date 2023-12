Napoli, colpo a sorpresa per la difesa: si valuta uno svincolato

Per gennaio la dirigenza del club partenopeo è al lavoro per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Mazzarri: occhi al mercato svincolati

Il presidente De Laurentiis questa mattina ha annunciato, in un’intervista al Corriere dello Sport, i colpi della prossima sessione invernale di calciomercato. La priorità è rinforzare la difesa. La dirigenza valuterà l’acquisto di un centrale da aggiungere all’attuale pacchetto difensivo e di un terzino, che probabilmente fungerà da vice Di Lorenzo dato che Zanoli dovrebbe essere ceduto nuovamente in prestito, si parla di Genoa come possibile pretendente. Per quanto riguarda il vice Di Lorenzo il nome più in voga, come quest’estate, è quello di Davide Faraoni del Verona.

Per quanto riguarda i centrali invece Mazzarri ha gli uomini contati e avrebbe richiesto un profilo più esperto, di modo da poter accompagnare nel percorso di crescita i giovani Natan e Ostigard, ancora non affidabili al cento per cento. Inoltre anche Rrahmani, designato come leader della difesa dopo l’addio di Kim, e Juan Jesus non stanno dando le sicurezze di un tempo. La dirigenza del club partenopeo sta valutando vari profili, dalle caratteristiche più svariate per trovare poi il rinforzo ideale. Ma la novità è che, come raramente accaduto durante la gestione De Laurentiis, il Napoli starebbe valutando anche una possibilità sul mercato degli svincolati.

Calciomercato Napoli, chi è il centrale che interessa agli azzurri

Stando a quanto riportato da SpaceViola sul proprio profilo Twitter (X), il Napoli avrebbe messo gli occhi su Jerome Boateng, campione del mondo con la Germania nel 2014, è ora svincolato, dopo un’esperienza poco felice al Lione. Gli azzurri ci hanno già provato quest’estate a portarlo alle pendici del Vesuvio.

Il classe ’88 ha un curriculum invidiabile, ce ne sono pochi come lui. Tuttavia, c’è da considerare anche il fatto che è fermo dal 30 giugno 2023, le sue condizioni fisiche potrebbero essere un’incognita non da poco.

Sul difensore ex Bayern non c’è però solo il Napoli. Infatti, spiega SpaceViola, anche Roma e Fiorentina si sarebbero dette interessate al suo acquisto, ma i viola sono per ora più defilati.

Il calciatore non disdegnerebbe un’esperienza in Italia, ma ultimamente ha fatto anche sapere di guardare con interesse al calcio in Medio Oriente. Al momento non c’è nessuna offerta concreta da parte di alcun club, ma in ogni caso Boateng valuterà nelle prossime settimane l’offerta più adatta al prosieguo della sua rispettabilissima carriera.