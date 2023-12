La moglie di Zielinski risponde a De Laurentiis: messaggio polemico sui social (FOTO)

Polemica sui social dopo le dichiarazioni di De Laurentiis al Corriere dello Sport riguardo il rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski

Se alla fine dell’estate, dopo aver rigettato le offerte arabe, pareva praticamente fatta per il rinnovo di Zielinski, ora non possiamo dire la stessa cosa. Le cose sono andate man mano complicandosi. Il polacco è in scadenza nel 2024 e negli ultimi mesi hanno mostrato interesse squadre come Inter e Juventus, fiduciose di poter chiudere un colpo a parametro zero di livello assoluto. Nell’intervista concessa all’edizione odierna del Corriere dello Sport De Laurentiis ha introdotto l’argomento dicendo che il club sta parlando con il calciatore, ma poi ha lanciato alcune frecciatine al centrocampista ex Empoli.

La moglie di Zielinski non ci sta: “Giù le mani da Piotr”

“Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie“, queste le parole del presidente.

Una dichiarazione che di certo non è piaciuta alla moglie di Zielinski, Laura Slowiak. Lady Zielinski ha repostato una storia Instagram di un fan con la didascalia: “Giù le mani da Piotr”, sullo sfondo la celebre immagine di Zielinski disteso sul prato dello Stadium, in occasione del gol di Raspadori contro la Juventus la scorsa stagione.

Ulteriore segnale che oramai qualcosa si è rotto, il clima non appare affatto disteso. Anzi, arrivati a questo punto, il rinnovo del polacco è più in bilico che mai.