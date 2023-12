Ex Napoli nei guai: tifosi sui social increduli

È stato uno dei calciatori più influenti della storia recente del Napoli, ma quello che succede all’ex azzurro lascia tutti i tifosi a bocca asciutta, in una delle annate più complicate per il calciatore in sospeso.

Il Napoli è chiamato a rialzare la china nello scontro diretto contro la Roma: un incrocio dal sapore Champions che dirà molto su quelli che saranno gli scenari da qui in avanti per la squadra di Walter Mazzarri. Vincere contro i giallorossi significherebbe portarsi a distanza di sicurezza dalla compagine allenata da José Mourinho, che a sua volta ha il sogno di poter portare nuovamente la sua squadra alla UEFA Champions League.

Gli azzurri, dunque, sono chiamati a non sfigurare per non mettere a repentaglio quello che è divenuto un traguardo minimo di questa stagione. Scenario che, in qualche modo, ricorda quello che è stato per il Napoli di un grande ex come David Ospina: il portiere colombiano è stato uno dei pià apprezzati dai tifosi e dai vari addetti ai lavori, che hanno avuto modo di ammirarlo nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, Ora l’estremo difensore gioca nelle fila dell’Al Nassr, club dell’Arabia Saudita in cui gioca anche Cristiano Ronaldo. Ma a quanto pare il suo momento è tutt’altro memorabile: di seguito, quello che gli sta succedendo e che sta lasciando sbalorditi i tifosi.

Momento no per l’ex Napoli David Ospita: cosa sta succedendo

David Ospina è senza dubbio uno dei personaggi già amati dai tifosi del Napoli tra quelli che hanno avuto la possibilità di poter vestire la maglia azzurra, simbolo della fede e della passione di una tifoseria sempre molto vicina alla propria squadra del cuore. Immancabile la citazione di un grande ex come l’esterno difensore della Nazionale Colombiana,

Un enorme problema, però, sta caratterizzando questa fase della sua carriera, giunta ormai alle battute finali considerando l’età. L’ex azzurro infatti, non è mai sceso in campo in questa stagione dopo aver subito il “taglio” dall’Al Nassr: ciò è dovuto dal regolamento della Saudi Professional League. Secondo le regole del campionato locale, possono esserne tesserati solo otto e attualmente la soglia di tesserati stranieri della squadra supera di una unità i calciatori esteri. E per rientrare in tale norma in seguito all’enorme campagna acquisti promossa dalla squadra di Cristiano Ronaldo e soci, la dirigenza si è vista costretto a relegare ai margini della rosa anche l’ex portiere del club azzurro.