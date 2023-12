Consigli Fantacalcio Napoli, quali azzurri schierare contro la Roma

Roma-Napoli è il big match delicatissimo in zona Champions in questo turno di Serie A: scopri quali azzurri schierare al Fantacalcio.

Non è sicuramente un momento facile per il Napoli campione d’Italia. La squadra che solo pochi mesi fa aveva alzato al cielo la coppa, si ritrova a dicembre fuori dalla lotta scudetto ed eliminata malamente dalla Coppa Italia dopo un bruttissimo 4-0 in casa contro il Frosinone.

Ma ora gli azzurri dovranno archiviare questa debacle. Sabato sera, nel turno di Serie A pre natalizio, la squadra di Walter Mazzarri sarà ospite della Roma, in un big match importantissimo per la zona Champions. Ma dando uno sguardo al Fantacalcio, scopriamo quali partenopei poter schierare.

Chi schierare al Fantacalcio in Roma Napoli

Dopo il turnover massiccio in Coppa Italia, Mazzarri è pronto a schierare nuovamente i titolari. Tra i pali torna Meret, con la difesa che sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo sono recuperati Anguissa e Zielinski che affiancheranno Lobotka in mezzo. In avanti pochi dubbi: riecco Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Vediamo ora chi schierare tra questi azzurri.

MERET – Anche contro il Cagliari non ha mantenuto la porta inviolata: a Roma è concreto il rischio di -1.

DI LORENZO – Disastro totale in Coppa Italia, ora il capitano ha bisogno di rimettersi la squadra sulle spalle: dopo la tempesta c’è sempre il sole.

RRAHMANI – Lukaku è un avversario difficile da affrontare e il kosovaro non sta vivendo la sua miglior stagione: potete votare altrove.

NATAN – Difensore più veloce e tecnico, il brasiliano potrebbe soffrire meno la sfida con Lukaku: se non avete di meglio, può essere schierato.

MARIO RUI – Il suo ritorno era indispensabile, entra con il Cagliari e fa subito assist: da ex va messo.

ANGUISSA – Molto male quest’anno, sia in campo sia in ambito Fantacalcio: no categorico per Anguissa.

LOBOTKA – Sempre poco a livello di bonus, solite sufficienze che dopo un po’ possono non bastare: da schierare solo se si è in emergenza.

ZIELINSKI – Zielo torna dopo lo stop che lo ha tenuto fuori con Cagliari e Frosinone: potete affidarvi ai suoi tiri da fuori area.

POLITANO – Sempre tra i più propositivi, Politano non può essere lasciato fuori quest’anno.

OSIMHEN – L’anno scorso fu un suo eurogol all’Olimpico che decise il match e fece iniziare la rincorsa scudetto del Napoli: la speranza è di un altro +3.

KVARATSKHELIA – Con il Cagliari si è finalmente sbloccato: ora i fantallenatori sperano solo in un po’ di continuità in più.