Ultim’ora Napoli, comunicato ufficiale su Elmas: l’annuncio

Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Walter Mazzarri, il comunicato riguarda il centrocampista macedone

Tempi duri per il Napoli, forse i più difficili del ventennio della gestione di Aurelio De Laurentiis. Un momento negativo suggellato dalla bruttissima sconfitta di due giorni fa. Allo Stadio Maradona di Fuorigrotta il Napoli è letteralmente uscito dalla Coppa Italia ad ossa rotte. Una grandissima partita studiata e architettata dal Frosinone che con il suo allenatore Eusebio di Francesco ha raggiunto i quarti di finale eliminando il Napoli per 4-0. Seconda eliminazione di fila agli ottavi per i partenopei che anche l’anno scorso, durante la gestione Spalletti, erano usciti per mano di una neopromossa.

In quel caso la Cremonese eliminò gli azzurri ai rigori. Una sconfitta che arriva dopo il ritrovamento della vittoria casalinga in campionato. Prima della partita contro il Cagliari, gli azzurri non vincevano al Maradona, in campionato, da fine settembre. Con la pesante sconfitta per mano dei ciociari, la maledizione del Maradona sembra quindi aver dato soltanto una “tregua” agli azzurri e che non si sia dileguata del tutto. L’intero ambiente tra dirigenza, squadra e tifosi è nel più totale sconforto. C’è tanta amarezza pensare che meno di un anno fa il Napoli era una tra le migliori squadre d’Europa e che ora non riesca ad avere più una certa continuità.

Arriva l’annuncio su Elmas

Non solo non c’è continuità ma vengono alternate vittorie a prestazioni del tutto inappropriate. Durante questa stagione, gli azzurri non sono ancora riusciti a mettere a segno tre vittorie di fila, dimostrando quindi grandi difficoltà proprio nella gestione e nella continuità dei risultati. Intanto agli azzurri servirà di certo una reazione dopo la pesante sconfitta contro il Frosinone. La stessa reazione è stata chiesta soprattutto dai tifosi che si aspettano di vedere la propria squadra tornare ai livelli che più gli spettano. Per farlo servirà una grande reazione nella trasferta contro la Roma.

A Castel Volturno è iniziata la preparazione per la partita contro i giallorossi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha fatto sapere che Elmas ha svolto soltanto terapie personalizzate senza scendere in campo con il gruppo. Il macedone potrebbe presto salutare Napoli dopo l’offerta, da 25 milioni, del Lipsia che porterebbe nella casse di ADL plusvalenza e possibilità di investire quella somma sul mercato. Il centrocampista potrebbe quindi saltare anche la partita di sabato sera. Stessa cosa per Mati Olivera che anche oggi ha continuato con terapie e lavoro personalizzato.