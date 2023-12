“L’Atletico Madrid lo strappa al Napoli”: annuncio da non credere

È uno dei nomi accostati al Napoli per il mercato di gennaio: l’Atletico Madrid, però, sembra voler anticipare la concorrenza e assicurarsi la firma di un calciatore desiderato dalla squadra partenopea e non solo.

L’imperativo è ripartire: la caduta contro il Frosinone in Coppa Italia è stata rovinosa e ancora oggi lascia degli strascichi pesanti sul morale dei partenopei. Il Napoli vive un momento di estrema difficoltà, dopo che le aspirazioni di riconferma Tricolore si sono definitivamente dissolte e le delusioni, di conseguenza, sono invece abbondate. Motivo per cui serve un segnale forte per dare una svolta positiva a questa stagione che, per motivi disparati tra loro, sembra essere veramente maledetta e stregata.

Anche per questo potrà essere utile la prossima sessione di calciomercato, che partirà tra poco più di dieci giorni. Ma è chiaro però che le prime voci impazzano già da giorni, con il Napoli che dovrebbe fare manovre importanti a gennaio, andando effettivamente in controtendenza rispetto alle abitudini. Un colpo è atteso a centrocampo dove, anche con l’annuncio dell’accordo tra Eljif Elmas e il Lipsia, la squadra mercato dei partenopei hanno messo gli occhi su un calciatore che in poco tempo è riuscito ad accendere le sirene delle varie big al ritorno. Proprio una di loro, di nome Atletico Madrid, potrebbe strapparlo alla continua corte degli azzurri.

Mercato Napoli, l’Atletico Madrid punta Wieffer: piace al Napoli

Tra i vari profili graditi dal Napoli per gennaio, mese in cui gli azzurri dovrebbero procedere con diverse operazioni in entrata oltre che in uscita, ci sarebbe quello di Mats Wieffer, giocatore di proprietà del Feyenoord.

A fare il punto della situazione è il portale spagnolo Todofichajes, secondo cui il giocatore della Nazionale olandese ha un contratto valido fino al 2027, con una valutazione del cartellino approssimativa pari a venti milioni di euro, compresi gli eventuali bonus. Sul tavolo, inoltre, la possibilità di poterselo accaparrare con un affare in prestito con diritto di riscatto. Formula che, eventualmente, farebbe comodo anche alla società del presidente Aurelio De Laurentiis, ma è chiaro che l’interesse di un top club come quello allenato dal Cholo Simeone potrebbe rivelarsi come un ostacolo di non poco. Di conseguenza, il Napoli comunque sta cercando di mettersi in ottima posizione per quanto riguarda la corsa ad altri possibili obiettivi per la mediana partenopea, che potrebbe subire una sorta di vera e propria rivoluzione tra le operazioni in uscita e in entrata.