Occhio Napoli, l’Inter ti porta via l’obiettivo di mercato

Il Napoli guarda al mercato di gennaio con la consapevolezza di dover intervenire per porre rimedio alle esigenze di una squadra che ha l’obbligo assoluto di risalire la china. Mentre sono attese novità in uscita, si guarda con attenzione anche ai vari obiettivi in entrata.

Cosa farà il Napoli nella prossima sessione di calciomercato, che partirà ufficialmente il prossimo gennaio? La sensazione è che non sarà un semplice mercato di gestione per la squadra azzurra, considerando quelli che sono gli ultimi sviluppi soprattutto in uscita. È notizia dell’ultim’ora, infatti, l’interesse più che concreto del Lipsia per Eljif Elmas: il calciatore nord macedone sarebbe veramente vicino al club tedesco, motivo per cui si renderebbe eventualmente necessario un colpo di mercato per quella zona di campo.

Ma non solo: perché il club del presidente Aurelio De Laurentiis valuta anche dei colpi per il reparto arretrato. Al netto della situazione relativa ai centrali di difesa, alcune riflessioni sono in corso anche per la fascia sinistra, in virtù dell’infortunio di Mario Rui. C’è un nome, in particolare modo, che stuzzica e non poco la dirigenza dei Campioni d’Italia in carica, ma su di lui sembra essersi fiondata l’Inter di Simone Inzaghi, la squadra più accreditata a oggi per ereditare il tricolore. Scopriamo insieme il nome in questione, che sta accendendo quello che sembra profilarsi un vero e proprio derby tra due big di Serie A come il Napoli e l’Inter.

Calciomercato Napoli, l’Inter si fionda su Kadioglu

In attesa di capire se e come si evolverà la situazione relativa al futuro di Eljif Elmas e le voci legate a un possibile passaggio al Lipsia, il Napoli porta avanti i suoi sondaggi sotto traccia. Per quanto concerne il ruolo del terzino sinistro, zona di campo che in queste settimane ha vissuto una vera e propria emergenza, uno dei nomi più apprezzati dalla squadra mercato degli azzurri è Ferdi Kadioglu, calciatore di livello e polivalente di proprietà del Fenerbahce.

Da tempo, il club azzurro medita di procedere con un assalto per il calciatore turco, anche se su quest’ultimo ci sarebbe anche l’inserimento dell’Inter, che a sua volta è caccia di un rinforzo sulle fasce dopo l’annuncio dell’intervento dell’ex Juventus Juan Cuadrado. Insomma, se il Napoli intendesse concretizzare il suo interesse per Kadioglu, dovrà fare sul serio per non lasciarsi scappare un calciatore che è seguito fin dai tempi della permanenza in azzurro dell’ex uomo mercato dei partenopei (oggi alla Juventus, ndr), Cristiano Giuntoli.