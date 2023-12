Napoli-Barcellona, possibile intervento chirurgico per il blaugrana: a forte rischio gli ottavi di Champions

Prosegue la stagione maledetta del Napoli, resosi protagonista nella serata di ieri di una delle gare più indegne della storia azzurra.

Napoli zero, Frosinone quattro, quasi non ci si crede, ma l’esito inconfutabile del campo ha segnato l’ennesima sconfitta stagionale in casa dei campioni d’Italia, mai in grado di ottenere più di due vittorie consecutive e da ormai un pò di tempo, neanche di arrivare a due.

Una gara senza senso, in cui Mazzarri ha esasperato il proprio turnover senza dare la giusta importanza ad una competizione che sarebbe potuta essere vitale. Il Napoli, ad oggi già orfano di uno scudetto mai difeso seriamente, ha già perso il secondo obiettivo realistico, con la sola Supercoppa Italiana rimasta, unica vera chance di portare a casa un titolo, nella speranza di non riuscire nell’impresa di finire addirittura fuori dalle prime quattro.

Verso Barcellona, un blaugrana out con il Napoli?

Nel mezzo ci sarà anche la Champions League, un obiettivo irreale, nonostante il sogno vissuto lo scorso anno, in cui gli uomini di Spalletti sfiorarono la semifinale nel doppio confronto contro il Milan di Stefano Pioli.

Ad oggi, infatti, pare oggettivamente difficile immaginare che la squadra possa andare lontano visti i recenti episodi di indolenza, problemi profondi e forse più mentali che tecnico tattici. Certo, se il Napoli si rimettesse in regola potrebbe riuscirci, perchè il Barcellona pescato dalle urne è sì certamente favorito, ma non rappresenta più quel mostro sacro di 10 anni fa.

I blaugrana come il Napoli, nonostante il campionato vinto lo scorso anno stanno maledettamente faticando e ad oggi sono ben distanti dalla vetta in Liga, occupata dal sorprendente Girona. Tanti i nodi da sciogliere per Xavi, dall’attacco che ormai non punge più, al possesso di palla sterile.

Inoltre, in terra catalana, si deve far fronte a qualche acciacco fisico di troppo, che ad oggi, nonostante i mesi che separano dalla sfida contro il Napoli, potrebbe già risultare decisivo. Marcos Alonso, ex terzino di Fiorentina e Chelsea, secondo Mundo Deportivo, starebbe soffrendo di un problema cronico alla schiena, un acciacco fisico, che potrebbe addirittura costringere lo spagnolo ad una operazione, operazione che renderebbe il giocatore indisponibile quantomeno per la gara d’andata contro Osimhen e compagni.

Insomma, ci sarà tempo per prepararsi al meglio alla sfida e recuperare dignità ed energie, ciò che è certo è che anche il Barcellona, seppur non ai livelli del Napoli, non se la passa al meglio.