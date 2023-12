“Ho pianto con mia moglie”, a sorpresa rivela: terribile esperienza al Napoli

Arrivano all’indomani di Napoli-Frosinone le sorprendenti dichiarazioni del calciatore. Il focus sulle proprie difficoltà personali.

Il pre ed il post-match di Napoli-Frosinone ha portato nuovamente alla luce la pessima gestione della squadra azzurra negli ultimi mesi, con l’impietoso 0-4 che ne ha fatto paradossalmente da puro e semplice contorno. Le ore antecedenti al match hanno infatti visto le voci inerenti alla cessione di Eljif Elmas al Lipsia farne da padrone, con i 90′ dell’incontro che hanno invece fatto evincere le tante difficoltà di alcuni elementi, fra cui anche Jesper Lindstrom.

Il rendimento e l’utilizzo del danese resta quindi un caso, così come lo è invece divenuto il calciatore che l’ex Francoforte ha dovuto sostituire all’ombra del Vesuvio. Mentre Lindstrom portava a referto un’altra prestazione insufficiente infatti, Hirving Lozano sosteneva un’intervista ai microfoni di Hugo Sanchez, poi riportata da Marca, in cui a farne da argomento centrale vi sono state le difficoltà personali del messicano in azzurro.

Tra difficoltà e successi, Lozano torna sul Napoli

La telenovela Lozano è ancora ben impressa nelle menti dei tifosi del Napoli. L’estate 2023 azzurra è stata infatti caratterizzata da un’assurda gestione del profilo del messicano, messo fuori rosa e poi reintegrato almeno un paio di volte in attesa di cessione, arrivata alla fine del mercato in direzione PSV. Proprio con la maglia degli olandesi, quindi, il “chucky” ha ritrovato se stesso, siglando 5 gol e 2 assist in 13 partite e contribuendo al primo posto in Eredivise dei suoi. Nonostante l’estrema positività di tale avventura, ecco però Lozano tornare sulla propria esperienza al Napoli, analizzando in primis le proprie difficoltà vissute sotto la gestione Gattuso nella stagione del subentro ad Ancelotti.

“Quando arrivò non mi chiese nulla. Ne chi fossi, ne come giocassi ne altro. Fu un anno terribile, in cui spesso a casa piangevo davanti a mia moglie. Mi chiedevo perché non giocassi nonostante fossi uno dei migliori della rosa“, le prime parole del messicano. Quest’ultimo ha quindi continuato il suo discorso analizzando come tali difficoltà siano state poi superate nell’annata 20/21.

“Mi ci è voluto molto, ma il rapporto poi è migliorato. Con un po’ di ritardo ha cominciato a parlarmi insieme al suo staff. Nel primo anno non scambiavamo una parola, ma dopo molto lavoro nel dialogo qualcosa è cambiato“, la conclusione di Lozano. Ricordiamo infatti che proprio la stagione del “dialogo” fu la più prolifica del chucky in azzurro, condita da ben 15 reti e 3 assist in 41 presenze complessive.