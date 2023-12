“Sorpresa al Maradona”: l’annuncio dell’artista fa impazzire i napoletani

È grande attesa per uno degli appuntamenti in programma per l’estate allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: l’annuncio in diretta televisiva ha mandato in visibilio i fan dell’artista in questione.

È uno degli artisti più amati dalla città di Napoli e non solo: senza dubbio Nino D’Angelo rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per l’arte partenopea, con un affetto da parte dei numerosissimi affezionati fan del cantante che a distanza di anni continua a essere forte e vivo. Il legame tra D’Angelo e la sua gente è da sempre straordinario, con l’artista che spesso ha tenuto a sottolineare l’amore ricevuto nel corso degli da un pubblico che gli è riconoscente per il contributo dato con la sua musica e non solo.

Grande attesa, inoltre, per il suo concerto allo stadio Diego Armando Maradona, in programma il 29 giugno 2024, in cui è previsto un tutto esaurito. Un grandissimo ritorno quello di D’Angelo all’impianto di Fuorigrotta, lui che è tifosissimo del Napoli e che non fa altro che palesare la sua fede in numerosi post sui social. Di recente, il cantante è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, durante la quale ha avuto modo di parlare della tappa in terra partenopea e non solo.

Nino D’Angelo da pelle d’oca: riguarda il suo concerto al Diego Armando Maradona

Nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier e in onda su Rai Uno, Nino D’Angelo ha avuto anche modo del suo ritorno al Diego Armando Maradona, stadio che lo accoglie dopo diversi anni di attesa.

Il 29 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà veramente un grande omaggio a quegli anni che mi hanno regalato tantissime emozioni

Un tuffo nostalgico nel passato per Nino D’Angelo che, nel corso del medesimo intervento, ha avuto modo di parlare del suo rapporto bellissimo con i nipoti. “Loro sono la mia fabbrica di bellezza, i miei nipoti sono i giocattoli che non ho avuto da bambino”, le parole che hanno fatto emozionare tutti i telespettatori.

Insomma, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le grandi sorprese annunciate in vista della grande serata del 29 giugno 2024 dello stadio Diego Armando Maradona. Magari, potrebbe esserci qualche sorpresa proveniente proprio dalla SSC Napoli, così come successo per esempio nel corso del concerto a Piazza Plebiscito di Gigi D’Alessio nella scorsa estate, durante il quale ospitò De Laurentiis, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone.