Napoli-Frosinone, differenza rispetto al Braga: novità al Maradona

La partita di Coppa Italia contro il Frosinone propone una grossa differenza rispetto al Braga: novità per i tifosi del Napoli.

Non c’è un attimo di sosta per il Napoli, gli azzurri sono pronti a scendere subito in campo dopo la vittoria di sabato contro il Cagliari. Questo martedì sera, la squadra di Walter Mazzarri ospiterà il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il Napoli vorrà fare bella figura in questa competizione, dopo l’incredibile eliminazione della passata edizione. I partenopei vennero buttati fuori già agli ottavi dalla Cremonese ultima in classifica, che espugnò il Maradona nella lotteria dei calci di rigore (decisivo l’errore di Lobotka). Ma contro un Frosinone che sta sorprendendo tutti non sarà di certo una passeggiata. I ciociari sono arrivati agli ottavi battendo prima il Pisa per 1-0 e poi trovando una vittoria bella ma sofferta in casa del Torino per 1-2 grazie alla rete di Reinier nei tempi supplementari.

Per questa partita di Coppa Italia, Mazzarri sta pensando a un ampio turnover, dando spazio a giocatori che ne hanno trovato poco da qui a inizio stagione. Possibile chance dal primo minuto anche per Jesper Lindstrom, finora schierato pochissime volte dopo esser stato pagato quasi 30 milioni di euro in estate. Eppure, nonostante il basso appeal della Coppa Italia e il prevedibile turnover, non saranno pochissimi i tifosi presenti allo stadio.

Napoli Frosinone, quanti tifosi ci saranno al Maradona

Fa strano da dire ma Napoli-Frosinone non sarà come Napoli-Braga. Mentre per la gara di Champions League, decisiva per il passaggio del girone, la presenza di tifosi al Maradona era decisamente ridotta rispetto al solito, con il Frosinone la risposta è stata più positiva. Grazie anche ai prezzi ridotti, con Curve superiori a soli 10€ per i possessori di Fidelity Card, i tifosi hanno risposto presente.

A ormai poche ore dalla partita, sono sold out i settori superiori di Curva A e Curva B, mentre è bassa la disponibilità per quelli inferiori. Nei Distinti anche sarà parecchia l’affluenza, con una disponibilità di biglietti bassa sia per la parte superiore sia per quella inferiore. Le due Tribune saranno meno piene, ma comunque con molti tifosi presenti.

Lo stadio non sarà sicuramente soldi out, ma per essere un ottavo di finale di Coppa Italia (competizione non valorizzata nel nostro paese) il presidente Aurelio De Laurentiis non può essere insoddisfatto.