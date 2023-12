Gudmundsson torna di moda: asta a tre in Serie A, le cifre

Il gioiellino islandese potrebbe presto fare il salto in una big del nostro campionato di Serie A

Sta stupendo proprio tutti. Tifosi, dirigenti, compagni e persino i fantallenatori si stanno godendo la straordinaria stagione di Albert Gudmunsson. Velocità, scatti fulminei, dribbling, gol, il 26 enne islandese sta mettendo in mostra tutto il suo fantastico repertorio che, durante questa stagione, lo ha portato a quota 6 gol. Il suo allenatore, Alberto Gilardino, se lo coccola schierandolo in qualsiasi posizione dell’attacco. Sebbene nasce come un’ala offensiva, Gudmunsson riesce a ricoprire alla perfezione anche il ruolo di seconda punta o trequartista.

Soltanto un piccolo infortunio, che lo ha tenuto dal lontano dal campo poco meno di un mese, si è messo di mezzo nella sua prima stagione, da sogno, in Serie A. Il suo exploit lo conoscevano bene i tifosi del Genoa che, durante la passata stagione in Serie B, lo avevano visto trascinare la loro squadra in Serie A. Con 6 gol Gudmunsson ha segnato più di un terzo dei gol dell’intera squadra che invece ne ha segnati 16. La stagione dell’islandese certamente non sarà passata inosservata. Saranno tantissime le squadre, in Serie A e in Europa, che se lo contenderanno durante la prossima estate.

Gudmunsson al Napoli affare possibile?

Sono tante le squadre pronte a scatenare un’asta di mercato per ottenere il cartellino del gioiellino islandese del Genoa. Secondo Calciomercato.com, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra i fratelli Giuffrida, agenti di Gudmunsson, e la dirigenza della Roma. La volontà dei Friedikin e di Thiago Pinto è quella di portare Albert Gudmunsson nella Capitale a partire dalla prossima stagione. Secondo il portale di calciomercato, l’interesse dei giallorossi è reale e concreto ma una possibile operazione sarà da considerarsi fattibile a seconda di una serie di fattori.

Innanzitutto c’è da dire che il popolo genoano e l’islandese sono molto legati, in secondo luogo una trattativa della Roma per Gudmunsson potrà iniziare solo con un piazzamento tra le prime quattro in campionato. Alla Roma servirà quindi una qualificazione certa in Champions League per poter andare a trattare con il Genoa per il suo fantasista. L’interesse per Gudmunsson però, secondo Calciomercato.com, ci sarebbe anche da parte di Napoli e Juventus che restano vigili in attesa di nuovi sviluppi. Una cosa certa però è che almeno fino alla fine della stagione Albert Gudmunsson non si muoverà da Genoa. L’islandese aiuterà la sua squadra a conquistare la salvezza. Il prezzo del suo cartellino è fissato su una base d’asta di almeno 20 milioni di euro.