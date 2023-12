Frosinone con qualche problema verso Napoli: annuncio del ds

Stasera partirà il viaggio in Coppa Italia del Napoli di Walter Mazzarri, che affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Si torna in campo, o meglio, il Napoli torna sul rettangolo verde. Questa sera, al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena la sfida contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che inaugurerà il cammino degli azzurri in Coppa Italia.

Il Napoli, campione d’Italia, è reduce da due stagioni positive che l’hanno visto ritornare dapprima in Champions e successivamente conquistare lo scudetto. L’unica pecca delle due annate di Spalletti, è stata rappresentata proprio dalla Coppa Italia, che ha visto i partenopei sempre sconfitti agli ottavi di finale.

Verso Napoli – Frosinone, la situazione dei ciociari

C’è tanta curiosità per le scelte di Walter Mazzarri, che con ogni probabilità darà spazio a chi ha giocato meno ed è voglioso di dimostrare il proprio valore.

Sulle frequenze di Radio CrC, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto per commentare la sfida che si giocherà tra poche ore:

“Il Napoli è una grande squadra con giocatori fortissimi? Ho lavorato con lui al Sassuolo, è un campione. Gli azzurri sono di un altro pianeta, noi una piccola che si fa apprezzare” – il d.s, ha poi proseguito rilasciando un commento su Alessio Zerbin, che proprio nelle fila del Frosinone, si era espresso a grandi livelli: “Zerbin quando era qui ha fatto un campionato strepitoso. Si tratta di un ragazzo per bene, per questa motivazione gli auguro tutta la fortuna del mondo, merita di stare a certi livelli”.

Infine, Angelozzi ha così risposto in merito alle possibili scelte di Di Francesco, che con ogni probabilità sarà orientato ad un turnover massiccio: