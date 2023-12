De Laurentiis, il regalo ai Consiglieri fa discutere: “23 come lo scemo?” – VIDEO

Quando sembrava che tutto potesse rientrare, Aurelio De Laurentiis è tornato all’attacco, seppur implicitamente, ai danni del comune.

Proprio quest’oggi parlavamo delle possibilità di ricongiungimento tra la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e il comune per la tematica stadio. Dopo settimane di polemiche, seguite alle dichiarazioni del patron dei partenopei, infatti, le dichiarazioni di Manfredi, sindato del capoluogo campano, sembravano poter far presagire ad una riapertura dei dialoghi.

Era circolata la voce in queste ore, confermata poi da Il Mattino, di un regalo natalizio da parte della società campione d’Italia alla giunta comunale. Secondo tali indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe infatti fatto recapitare negli uffici comunali le maglie ufficiali della squadra, con tanto di tricolore sul petto.

A quanto pare, però, seppur implicitamente, il leader della FilmAuro sarebbe tornato a colpire. Come dimostrato dal video pubblicato su Tik Tok dal consigliere Carbone, il numero stampato sulle maglie donate al comune è il 23, quello che nella tombola napoletana equivale allo “stupido”.

Di questo avviso sicuramente Carbone, che nel video pubblicato sul social sopracitato ha così commentato il tutto:

“De Laurentiis ci manda la maglia del Napoli con il numero 23, come sempre nel suo stile, anche stavolta riesce ad essere fuori luogo, il 23 da queste parti significa un’altra cosa, non di certo l’anno della vittoria dello scudetto. Dovremmo ridere? Purtroppo no, non ci fa ridere. Impara a stare al tuo posto, noi stiamo al nostro, non siamo amici al bar”.

https://www.youtube.com/watch?v=kbUCuSa6kWQ