“Rivoluzione Mazzarri”: la sua decisione scuote il Napoli, a sorpresa

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Frosinone: previsto un massiccio turnover da parte di Walter Mazzarri, che punta anche su questo trofeo per risalire la china in una stagione complicata.

Il Frosinone è l’avversario del Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione in cui gli azzurri intendono fare sicuramente meglio dopo le delusioni degli ultimi anni. La squadra partenopea intende vincere qualcosa in una stagione che è partita sicuramente con il piede sbagliato e la Coppa Italia, oltre alla Supercoppa, rappresenta un’occasione importante per il Napoli.

In ogni caso, Walter Mazzarri opterà per un super turnover in vista del match contro i ciociari, con l’obiettivo di mettere in campo giocatori che hanno avuto poco modo di mettersi in evidenza nelle ultime settimane.

Probabili formazioni Napoli-Frosinone: otto cambi per Mazzarri

Walter Mazzarri ragiona su quella che può essere la formazione del suo Napoli che schiererà in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui potrebbe essere ben otto i cambi di formazione: i calciatori che dovrebbero trovare spazio dal 1′ contro i ciociari dovrebbe essere Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Attesa, dunque, per vedere all’opera soprattutto Jesper Lindstrom, giocatore che fino a oggi è un vero e proprio oggetto misterioso.