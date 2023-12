Napoli – Frosinone, Mazzarri dà spazio alle novità: ecco chi gioca – SKY

Archiviata la vittoria in campionato contro il Cagliari, domani c’è l’impegno in Coppa Italia contro il Frosinone

Nemmeno il tempo di godersi il ritorno alla vittoria in campionato nel proprio stadio, che mancava da due mesi, che si torna subito a giocare. Gli azzurri domani saranno nuovamente impegnati, per la terza volta in tre partite, contro il Frosinone. La partita sarà valida per gli ottavi di Coppa Italia.

In vista dell’impegno contro i ciociari, Walter Mazzarri sta pensando a nuove soluzioni. Sarà molto probabile un cambio di formazione rispetto all’undici iniziale visto contro il Cagliari.

Chance per Lindstrom

La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo per il Napoli. La squadra partenopea vorrebbe impilare il terzo successo di fila in tre competizioni per poi concentrarsi con la delicata sfida di sabato sera contro la Roma di Jose Mourinho. Secondo Sky Sport potrebbero esserci importanti novità in vista dell’impegno contro la squadra di Eusebio Di Francesco.

Ad avere un’occasione sarà sicuramente Jesper Lindstrom pagato profumatamente questa estate all’Eintracht Francoforte e divenuto oggetto misterioso a Napoli. Il danese ha avuto pochissime chances durante questa stagione, sia con Garcia che con Mazzarri in panchina. Quella per lui domani sarà certamente una partita importante da non sbagliare. Questa la probabile formazione scelta da Mazzarri per la partita di domani:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.