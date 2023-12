Napoli-Barcellona, Mazzarri commenta il sorteggio: “Accoppiamento difficile, ma affascinante”

Dall’urna di Nyon è stata estratta l’avversaria degli ottavi di Champions del Napoli, che sarà il Barcellona. Dopo il sorteggio, sono arrivate le dichiarazioni immediate di Walter Mazzarri.

Oggi era una giornata importante per il Napoli, visto che si sarebbero scoperti gli avversari degli ottavi di Champions League. Il sorteggio non è stato proprio benevolo, ma neanche troppo malvagio, visto che gli azzurri hanno pescato il Barcellona.

Sugli spagnoli ha dato la sua opinione l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri.

Il commento di Mazzarri sul Barcellona

Dunque gli ottavi di Champions League riserveranno al Napoli la doppia sfida contro il Barcellona. Match difficile, ma non del tutto proibitivo per i campioni d’Italia. Gli azzurri avranno due mesi di tempo per ritrovare la giusta brillantezza e determinazione per presentarsi in ottime condizioni per il doppio confronto.

Sulla doppia sfida contro il Barcellona, ha detto la sua Walter Mazzarri ai canali ufficiali del Napoli: “Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante”. Dunque l’allenatore del Napoli ha dichiarato che gli avversari saranno difficili da affrontare, ma questo doppio confronto deve essere acquisito in maniera positiva da parte del gruppo.