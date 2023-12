LIVE – Sorteggi Champions, il Napoli conosce la sua avversaria agli ottavi

Il Napoli conosce quella che sarà la squadra avversaria che affronterà Walter Mazzarri e i suoi ragazzi agli ottavi di finale della UEFA Champions League. Tutto il sorteggio live minuto per minuto.

Quale sarà la squadra abbinata al Napoli negli ottavi di finale della UEFA Champions League? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da giorni, non appena la squadra di Walter Mazzarri ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta della competizione, dopo la vittoria in casa contro lo Sporting Braga. L’urna di Nyon presenta degli ostacoli di non poco per i Campioni d’Italia in carica, che sono nella seconda fascia per quanto concerne il sorteggio.

Le possibili avversarie del Napoli

Di seguito, le sedici squadre che saranno sorteggiate questa mattina, dalle 12:00, per gli ottavi di finale della Champions League, divise per le due fasce:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona. Seconda fascia: INTER, Copenaghen, NAPOLI, Lipsia, LAZIO, Psg, Porto, Psv Eindhoven.

Il Napoli potrà essere abbinato con una delle squadre presenti in prima fascia (andata in trasferta, ritorno al Maradona), a eccezion fatta per il Real Madrid: la squadra di Carlo Ancelotti, infatti, era presente nel girone proprio con i partenopei.

Il LIVE dei sorteggi

Di seguito, la diretta testuale dei sorteggi degli ottavi della UEFA Champions League, da cui verrà fuori l’avversaria del Napoli e di tutte le altre squadra di Serie A:

John Terry si occuperà dell’estrazione delle palline tra le varie urne.

Il Porto è la prima squadra estratta. I portoghesi affronteranno l’Arsenal di Miklel Arteta.

Il Napoli è la seconda squadra estratta. Gli azzurri affronteranno il Barcellona.

John Terry, poi, ha estratto la pallina del Paris Saint Germain che pesca la Real Sociedad.

L’Inter è la quarta squadra estratta. I nerazzurri, finalisti nella passata stagione hanno pescato l’Atletico Madrid.

John Terry pesca, poi, la pallina del Psv Eindhoven. Gli olandesi affronteranno il Borussia Dortmund.

La Lazio di Maurizio Sarri è stata estratta. I biancocelesti possono affrontare solo il Bayern Monaco a questo punto del sorteggio.

Il sorteggio, ora, è praticamente concluso. Il Manchester City affronterà il Copenaghen, mentre il Real Madrid dovrà vedersela con il Lipsia.

Il calendario della doppia sfida verrà comunicato dalla UEFA questo pomeriggio.

[PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA]