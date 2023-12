De Laurentiis vende il Bari? Si fa avanti il colosso

Cessione del club? Arrivano importanti novità su una possibile trattativa che potrebbe far felice la città ed i tifosi

Un momento di assoluta negatività. Il club viaggia tra prestazioni altalenanti che lo stanno allontanando dalle prime posizioni in classifica. Il gap con le avversarie adesso è vertiginosamente aumentato ed i tifosi sono in protesta chiedendo spiegazioni alla società e prestazioni migliori ai giocatori. L’ultima partita ha fatto rivoltare tutta la piazza che non si è mantenuta con le proteste dopo il fischio finale. Stiamo parlando del Bari dei fratelli Aurelio e Luigi De Laurentiis che quest’anno viaggia ad un ritmo medio-basso nel campionato di Serie B. Quella contro lo Spezia, persa per 1-0 nei minuti finali di gioco, è stata la terza sconfitta in quattro partite.

Al fischio finale, i giocatori si sono fermati sotto il settore ospiti dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. In quel momento sono stati investiti da una marea di fischi e proteste rivolte anche alla dirigenza del club. Tantissime le critiche ai fratelli De Laurentiis da parte dei tifosi del Bari. A loro è stato infatti chiesto di farsi da parte e di vendere la squadra del capoluogo pugliese. Un avvio di stagione difficile che si va aggiungere alla beffa della scorsa estate. Il Bari infatti era riuscito ad arrivare alle finali del Play off per accedere in Serie A contro il Cagliari. Un gol di testa di Leonardo Pavoletti, all’ultimo secondo, ha però di fatto spezzato i sogni dei pugliesi che sono rimasti in Serie B.

Il Bari verso la cessione?

All’indomani delle tantissime critiche ricevute dalla dirigenza del Bari, ci sarebbero importanti novità su una possibile cessione del club. Secondo Tutto Mercato Web, in mattinata sono circolate a Bari tantissime voci che vedevano la squadra prossima alla cessione. Ad essersi interessato al club pugliese è la Grimaldi Group, colosso nel settore della logistica e dei trasporti.

Le voci però, secondo Radio Selene, in realtà non troverebbero alcun fondamento, ma anzi, sono pronte ad essere subito smentite. L’attesa per quanto riguarda possibili sviluppi relativi alla cessione del Bari però c’è ma, nel frattempo, si fa sempre più concreta la possibilità di un annuncio dello stesso presidente Luigi De Laurentiis che è pronto a smentire qualsiasi voce inerente ad un interessamento della Grimaldi Group. Il momento del Bari resta molto negativo, servono prestazioni più convincenti che portino a migliori risultati se si vuole ancora inseguire il sogno della Serie A.