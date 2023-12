Caos Supercoppa, novità sul Napoli: succederà domani

È attesa per capirne di più dopo la pubblicazione ufficiale delle date per la Supercoppa Italiana, edizione con il nuovo format che sta incontrando non poche difficoltà. Spunta, intanto, il chiarimento sul Napoli.

La Supercoppa Italiana sta scatenando diverse polemiche. Quello che doveva essere un nuovo inizio per la competizione dopo il cambio di format, invece si è trasformato in susseguirsi di polemiche da parte delle squadre che vi parteciperanno.

Come ormai noto da tempo, infatti, la Supercoppa non sarà più un torneo da partita singola tra i Campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Alla competizione, infatti, vi parteciperanno anche la Lazio, arrivata seconda in Serie A e la Fiorentina, arrivata in finale di Coppa Italia.

Supercoppa in Arabia: dopo le polemiche il chiarimento sul Napoli

La Supercoppa Italiana si giocherà il prossimo gennaio in Arabia Saudita. La sede della competizione ha fatto storcere il naso a molti, tra cui anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che qualche settimana fa disse espressamente come fosse “da stupidi” andare lì.

Inizialmente il presidente del Napoli mise in risalto la questione dei diritti e dei pericoli per le squadre dopo la guerra esplosa in medio oriente.

Ora, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che anche le altre squadra abbiano qualche ripensamento. Le quattro società, infatti, sono scontente per la disorganizzazione saudita e per le strutture sportive inadeguate.

Il quotidiano, però, afferma come la competizione non dovrebbe saltare: l’indizio arriva proprio dal Napoli.

Domani, infatti, due emissari del club saranno a Riyad per dei sopralluoghi e per scegliere l’Hotel. I Campioni d’Italia, infatti, hanno la precedenza per questioni logistiche. Questo arrivo in Arabia Saudita di due componenti del Napoli, dunque, certifica come la Supercoppa si giocherà a Riyad.