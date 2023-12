Pardo attaccato duramente: criticato il gesto in telecronaca durante Napoli-Cagliari

Il Napoli è tornato alla vittoria casalinga in campionato, un successo arrivato 3 mesi dopo l’ultimo al Diego Armando Maradona.

Una gara dura, contro un Cagliari rintanato nella propria area e che anche con le maniere dure e forti ha provato ad ostacolare in ogni modo il Napoli, ma alla fine, complice il tornado targato Victor Osimhen, i campioni d’Italia sono tornati al successo fra le mura amiche.

Tre punti fondamentali, seguiti alla qualificazione agli ottavi di Champions League, che hanno donato nuova linfa all’attaccante nigeriano e soprattutto Kvaratskhelia, autore del decisivo goal del 2 ad 1, a seguito dell’ennesima partita condita di tante giocate e falli subiti.

Il georgiano ha scaricato la tensione nella sua esultanza, rabbiosa e compatta affiancato dai compagni, consci dell’importanza dell’MVP dello scorso campionato, che nonostante qualche errore, resta un campione indiscutibile.

Napoli – Cagliari: duro attacco a Pardo per la telecronaca

La prima frazione del match giocato alle 18:30 al Maradona, è stata condita da varie occasioni, di cui una clamorosamente finita sul palo interno, quando Rrahmani, a seguito di una punizione ben battuta, è svettato tra tante maglie cagliaritane sfiorando il goal.

Nonostante la pressione costante dei padroni di casa, i sardi sono però riusciti a chiudere illesi il primo tempo, sfiorando addirittura il vantaggio nel finale, sfruttando l’unico contropiede concesso dal Napoli, occasione in cui Alex Meret è risultato decisivo sbarrando la strada a Natan.

Ha fatto discutere la direzione dell’arbitro Marcenaro, che nonostante alcuni interventi duri, in alcuni casi durissimi degli ospiti, è risultato fin troppo morbido nelle proprie decisioni. Decisioni o meglio indecisioni, culminate con il goal annullato a Politano per un fuorigioco inesistente di Osimhen, che come sottolineato nel post gara di DAZN dall’ex azzurro Giaccherini, non aveva partecipato minimamente all’azione.

Al duplice fischio, si sono alzati copiosi i fischi dei tifosi partenopei, indirizzati proprio all’arbitro Marcenaro, Pierluigi Pardo, in telecronaca per DAZN, ha però in quel momento annesso i fischi al risultato, ancora fermo sullo 0 a 0, indicandoli come possibile segnale di frustrazione del pubblico verso la squadra.

Il giornalista Paolo Ziliani, quest’oggi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha criticato duramente tale commento, sottolineando come l’obiettivo dei tifosi del Napoli, non fosse certo quello di colpire i propri beniamini. Un tweet duro, in cui il giornalista ha così definito l’accaduto:

“I fischi erano chiaramente indirizzati all’arbitro e meritatissimi, tra l’altro. Ma niente, la situazione è questa: dobbiamo addirittura sentirci dire che piove quando c’è il sole e viceversa, ormai vale tutto”.

Di seguito, il tweet completo di Ziliani: