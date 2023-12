Napoli, bocciati i difensori dai quotidiani: troppi difetti – FOTO

Napoli-Cagliari, non sembrano risolti i problemi in difesa: i quotidiani attaccano il reparto rretrato degli uomini di mister Mazzarri

Il Napoli di Mazzarri ha conquistato una buona vittoria, in casa, contro il Cagliari. 2-1 il risultato finale, a decidere la gara le reti di Osimhen e Kvaratskhelia. Mentre il Cagliari ha provato ad agguantare il pareggio con Pavoletti, autore del gol dell’ex, ma il Napoli è subito riuscito a ribadire la sua superiorità grazie alle giocate dei suoi calciatori più rappresentativi.

Nonostante la vittoria però, sono state evidenti le lacune in fase difensiva. Complici gli infortuni di Mario Rui ed Olivera e le prestazioni poco soddisfacenti di Rrahmani, all’inizio della stagione designato come leader del reparto arretrato, la difesa non sta dando sicurezze.

I quotidiani bocciano Rrahmani & Co, difesa del Napoli sotto accusa

Ci va giù pesante la Gazzetta dello Sport, che assegna a Rrahmani un 5, così come al suo compagno di reparto Juan Jesus. “Apre il campo ai sardi e si fa saltare da Luvumbo nell’occasione del pareggio” il primo. “Soffre Pavoletti, che lo inchioda in occasione del gol”, il secondo. Bocciatura anche per Natan: 5, che stavolta offre poco supporto in fase offensiva.

Meno “pesante” invece il giudizio del Corriere dello Sport, 5,5 a tutti e tre (Natan, Rrahmani e Juan Jesus). Ai primi due viene imputata la disattenzione sul primo gol, mentre per Natan pesa la prestazione poco soddisfacente in fase offensiva.

Interessante invece la chiave di lettura de Il Mattino. Il quotidiano assegna 5,5 a Rrahmani e Natan, mentre è 5 il voto di Juan Jesus. “Pavoletti lo sorprende come fosse un esordiente”, l’attacco duro del quotidiano nei confronti dell’ex Inter.