Mercato Napoli, colpo low cost dalla big: ritorno di fiamma

Mancano circa due settimane alle sessione di riparazione di calciomercato: occasione che il Napoli vuole sfruttare per sopperire ai punti di fragilità dell’organico a disposizione di mister Mazzarri. Ma le riflessioni sono in corso già per giugno.

Cosa farà il Napoli nel prossimo mercato di gennaio? I tifosi non fanno altro che chiedertelo, visto che manca ormai poco all’inizio della sessione invernale. Mai come quest’anno, il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe intervenire in maniera decisa, considerando quelle che sono state le difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione e l’impellenza di assicurarsi un posto per la prossima Champions League. E non solo, perché il Napoli ha l’ambizione – seppur con tutte le difficoltà del caso – di poter prendere parte alla prossima edizione del nuovissimo Mondiale per Club. Per parteciparvi, i partenopei necessitano certamente di un cammino importante nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ragion per cui il mercato di gennaio va ponderato per bene.

Qualche riflessione, però, il Napoli la sta improntando anche in vista di giugno, anche se ciò dipenderà anche da quello che sarà il destino della panchina azzurra. Dopo il contratto fino a giugno fatto firmare a Walter Mazzarri, è lecito aspettarsi che gli azzurri ripiegheranno su un altro profilo a partire dalla prossima stagione. Da questa scelta, ovviamente, dipenderanno le mosse future dei campioni d’Italia in carica, ma i primi contatti e sondaggi in vista dell’estate sono già in corso.

A tal proposito, c’è un nome che in passato è già stato accostato agli azzurri e che, alla luce degli ultimi sviluppi, potrebbe divenire nuovamente d’attualità.

Occasione Zaccagni: il Napoli ci pensa

A volte ritornano: questo potrebbe essere il caso di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio che in passato è già stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Ai tempi in cui militava ancora con l’Hellas Verona, il giocatore era già nel mirino degli azzurri, tant’è che l’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli fu a un passo dal chiudere l’affare, ma alla fine non se ne fece nulla. Il calciatore, in un secondo momento, è passato poi alla Lazio, squadra con cui sicuramente ha confermato il suo valore che si era già intravisto in maglia scaligera.

Adesso, però, i rumors a tinta azzurra potrebbero nuovamente tornare d’attualità. Sullo sfondo, il mancato accordo per il rinnovo – così come anche ammesso di recente dall’agente del calciatore, Mario Giuffredi (rappresentante anche degli azzurri Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Gaetano) – potrebbe agevolare un eventuale assalto dei partenopei.

La priorità dell’entourage, per ora, è quella di cercare di trovare un riavvicinamento con la Lazio ma è altrettanto evidente che, nel caso in cui lo stallo dovesse essere confermato, il Napoli potrebbe rifarsi nuovamente sotto, magari per regalarsi un’alternativa di livello a Khvicha Kvaratskhelia.