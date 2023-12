Meluso: “Osimhen e Zielinski? Lavoriamo sottotraccia”, poi la frase sullo Scudetto

Intervistato prima di Napoli-Cagliari, Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn

Il Napoli ha urgentemente bisogno di fare punti e le occasioni per sbagliare ormai terminate. Queste le parole di Meluso a Dazn.

La situazione per i rinnovi di Zielinski e Osimhen

Giorno di premiazioni in casa Napoli. Prima il capitano Giovanni Di Lorenzo che è stato premiato da Edo De Laurentiis per le 200 presenze con la maglia del Napoli. Poi è arrivato anche il turno di Victor Osimhen che ha ricevuto un premio per essere diventato il pallone d’oro africano del 2023. Premio ricevuto la scorsa settimana a Marrakech, in Marocco.

Sui rinnovi

Rinnovo Osimhen e Zielinski? Noi siamo una società che lavora sempre con grande riservatezza, vedremo sicuramente nelle prossime settimane dove ci saranno aggiornamenti.

Sulla qualificazione agli ottavi di Champions

Siamo tra le prime 16 d’Europa, ci auguriamo di andare avanti il più possibile, abbiamo una grande occasione di far felici nostri tifosi.

Sullo scudetto