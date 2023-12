Mazzarri: “Kvara? Lui ha un problema”, poi il commento sui sorteggi

Intervistato a fine partita, Walter Mazzarri ha spiegato le sensazioni sui tre punti casalinghi contro il Cagliari

Una vittoria che serviva a tutto l’ambiente. Il Napoli non faceva i tre punti in campionato allo Stadio Maradona dal 27 settembre. Serviva tornare a vincere assolutamente e a confermarlo è stato anche Walter Mazzarri che è ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale.

Visibilmente soddisfatto, il tecnico di San Vincenzo livornese ha spiegato le sue sensazioni per questa partita.

Soddisfazione Mazzarri

Intervistato ai microfoni di Dazn, Walter Mazzarri oltre che sulla vittoria, si è soffermato tanto a parlare di Kvaratskhelia. Il georgiano oggi ha segnato il gol decisivo per la vittoria. Secondo l’allenatore del Napoli, quando la squadra non gira e non riesce a fare risultato, Kvara ne risente molto anche a livello personale. Queste le sue parole a Dazn.

Sulla vittoria di questa sera

Per noi era importantissima. Bisognava ripartire perché siamo il Napoli e dovevamo fare tre punti. Dopo le due sconfitte, se non avessimo vinto, il morale della squadra sarebbe stato molto basso.

Sull’importanza del recupero di Mario Rui

Mario Rui? È chiaro che giocando con questo sistema di gioco, c’è assolutamente bisogno di esterni che facciano sovrapposizioni. Senza un terzino di ruolo, anche Kvara ne aveva risentito e quindi perdeva lucidità sotto porta. Mario Rui è fondamentale anche per snellire il lavoro dell’attaccante.

Sul morale della squadra dopo la vittoria

Abbiamo fatto un possesso palla quasi record. Probabilmente, visti anche i risultati dell’anno scorso, la squadra non era serena dal momento che non riusciva a trovare continuità. Questa partita era tanto tanto importante, oggi sono davvero contento.

Su Kvara

Fame di vittoria di Kvara? Siamo stati insieme tutti il pomeriggio a parlare di tattica. Se la squadra non fa risultato anche lui ne risente. L’anno scorso si è consacrato e tutti si aspettano tanto da lui. Chiaro che quando non riesce ad essere sempre decisivo ne risente. È un ragazzo ed un uomo eccezionale, si sta ritrovando pian piano.

Su Osimhen e sul ritorno al gol dei due giocatori più rappresentativi

Osimhen? Ha ritrovato la serenità. oltre che della vittoria sono proprio contento che abbiano segnato loro due. Avevano voglia di tornare a sentirsi nuovamente protagonisti in una vittoria così come gli capitava tante volte l’anno scorso.

