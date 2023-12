Mazzarri fa chiarezza sulle condizioni di Osimhen: l’annuncio in conferenza

Come sta Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano, prima da uscire, è parso dolorante. Ma è stato lo stesso Walter Mazzarri a chiarire le condizioni dell’attaccante nigeriano.

Walter Mazzarri ha parlato dalla sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona dopo il match contro il Cagliari, che ha visto la compagine partenopea vincere per 2-1. Nel finale, c’è stata apprensione per cercare di capire quali sono le condizioni di Victor Osimhen, che prima del campo ha accusato un problema fisico che fin da subito non è apparso grave.

La conferenza di Walter Mazzarri

Le condizioni di Victor Osimhen e non solo: Walter Mazzarri, nel corso della consueta conferenza stampa post gara, ha tracciato il punto della situazione dopo il match contro i sardi.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Non mi sembra un infortunio grave quello patito da Osimhen, sarà una cosa passeggera. Oggi si è concessa una palla gol nel primo tempo e nel secondo l’unica l’hanno messa dentro. Voragini non si sono viste, c’era l’apprensione perché il Cagliari è famosa per recuperare negli ultimi minuti”.

Poi, su Cajuste e Gaetano ha aggiunto: