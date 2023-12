Kvaratskhelia scrive la storia della Serie A: il dato è impressionante

Kvaratskhelia sempre più protagonista, entra nella storia della Serie A grazie al gol che ha deciso Napoli-Cagliari: statistiche da campione

Il Napoli ha proseguito la striscia di vittorie cominciata in Champions League contro il Braga. Questa sera gli azzurri di mister Walter Mazzarri hanno sconfitto 2-1, in casa, il Cagliari di Ranieri. A decidere la gara un gol di Osimhen, su cross perfetto del rientrante dall’infortunio Mario Rui e una rete di Kvaratskhelia, che ha insaccato il passaggio del bomber nigeriano, autore di una giocata incredibile all’interno dell’area di rigore, sgusciando tra le fitte maglie della difesa sarda.

Una boccata d’ossigeno per Mazzarri, che finalmente ritrova la via del successo in campionato e, sopratutto, in casa. Questa sera il Napoli pare aver ritrovato anche la prestazione, apparendo più brillante, specialmente in fase offensiva. Tra l’altro gli azzurri hanno dovuto fronteggiare una squadra molto complicata da affrontare. Il Cagliari ha preparato il match sul piano della fisicità, puntando alle spiccate doti fisiche dei suoi giocatori, vedi i vari Pavoletti, Dossena o Petagna. I rossoblù sono riusciti a mettere in difficoltà il Napoli, agguantando anche il pareggio, proprio con l’ex centravanti azzurro Pavoletti, al minuto 72. Poi la neopromossa in A ha dovuto fare i conti con due fuoriclasse in maglia azzurra: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, il dato impressionante sulle reti in maglia azzurra

Dopo una prima parte di stagione un po’ sottotono, Kvaratskhelia sembra esser ritornato sui livello della passata stagione. Questa sera, al Maradona, le sue giocate hanno permesso al Napoli di ritrovare la quadra in campionato e riprendere il cammino con fiducia.

Ma c’è un dato che ben raffigura l’impatto devastante del georgiano nel campionato italiano. A riportarlo è OptaPaolo: “Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 30 gol (17 reti, 13 assist) in 49 match di Serie A“, tutto questo alla seconda stagione nel campionato italiano. Numeri da fenomeno.

Oltre questo il noto account di statistiche ha aggiunto che “Dal 2004/05 solo Berardi (31 nelle prime 42) e Pato (30/45) hanno partecipato a 30+ gol da più giovani di lui prima di raggiungere le loro prime 50 gare in A“. Il georgiano è decisamente in buona compagnia, e si avvia sulla strada per incidere ancor di più sul campionato italiano.

Un dato già di per sé confortante, che però con un ritrovato Mario Rui può esser sempre più impressionante. Perché, come abbiamo visto anche questa sera, con il portoghese su quel lato anche Kvara rende al meglio.