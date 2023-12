Di Lorenzo premiato da Edo De Laurentiis prima di Napoli-Cagliari – FOTO

Un enorme traguardo per il capitano del Napoli che è stato premiato prima della partita

Ormai manca una manciata di minuti e sarà finalmente terminata l’attesa per Napoli-Cagliari. Gli azzurri arrivano al match contro i sardi dopo due sconfitte contro Inter e Juventus.

Servirà tornare alla vittoria e riconquistare punti in classifica. Non bisognerà perdere altro terreno dalle prime della classe con l’Inter che, vincendo domani sera contro la Lazio, potrebbe scappare a quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica delle Serie A. Intanto prima del fischio d’inizio c’è stata una grande emozione per il capitano del Napoli.

Di Lorenzo premiato

Poco prima del fischio di inizio, Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto un grande traguardo. Il capitano del Napoli ha infatti raggiunto, con la partita di oggi, le 200 presenze in maglia azzurra.

Di Lorenzo è stato premiato dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Il capitano del Napoli, visibilmente emozionato, ha accolto con tanta gioia questo traguardo e conta di aumentare ancora di più le sue presenze in azzurro essendo il suo contratto valido fino a giugno 2028.