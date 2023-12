Cagliari, Ranieri da applausi: lo ha detto in diretta sul Napoli

Intervistato a fine partita, Claudio Ranieri ha parlato di Napoli-Cagliari

Niente rimonta miracolosa nei minuti di recupero. L’impresa non riesce al Cagliari di Claudio Ranieri per la terza volta in questa stagione. I sardi si sono infatti arresi al Napoli che è tornato a vincere nel proprio stadio di casa. Il successo al Maradona mancava da tre mesi e stasera la maledizione è stata allontanata.

A fine partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato come di consuetudine dopo le partite anche l’allenatore Claudio Ranieri che ha fatto i complimenti al Napoli ed al suo allenatore Walter Mazzarri.

Ranieri si congratula

Intervistato da Dazn, queste sono state le parole di Claudio Ranieri che ha così commentato la sconfitta del suo Cagliari per mano del Napoli.

Sugli avversari

Quando giochi contro squadre bisogna sempre fare attenzione perché hanno dei campioni che ti possono risolvere la partita, come stasera. Al Napoli bisogna soltanto fare i complimenti. Ci hanno fatto due gol nel nostro momento migliore, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare su questa squadra.

Su Pavoletti ed il gol dell’ex