Genoa-Juve, nuovo disastro di Massa dopo Napoli-Inter: quante polemiche!

Il diretttore di gara Massa è finito nuovamente nel mirino delle polemiche dopo quelle che si sono scatenate in seguito al match tra Napoli e Inter.

Non una serata serena per Massa, ancora una volta: il direttore di gara, oggetto di critiche e polemiche nel corso del big match tra Napoli-Inter, si è reso protagonista di alcune decisioni discutibile verso di Genoa-Juventus, match finito sul risultato di 1-1 finale.

In particolare, sono due gli episodi che hanno fatto scatenare la polemica da parte di addetti ai lavoro, dai tifosi e da tutti colore che sono rimaste perplessi dalle medesime scelte.

Massa ci ricasca: è ancora polemica

Non un momento di forma straordinario per l’arbitro Massa, che in serata ha diretto la sfida tra il Genoa e la Juventus. In particolare, sono due gli episodi ritenuti discutibili.

Secondo l’analisi a cura dell’ex arbitro Luca Marelli, il rigore sul tocco di braccio da parte del difensore del Genoa era potenzialmente punibile con il calcio di rigore. Poi, a proposito dell’episodio di Malinovskyi, ha aggiunto:

“Questo intervento era da cartellino rosso, non c’entra nulla col gioco del calcio: sono episodi da punire con grave fallo di gioco, bisogna ringraziare che Yildiz avesse il piede alto altrimenti si sarebbe potuto fare molto male”.