“È a Napoli, possibile rinforzo”: Paolo Del Genio sgancia la bomba di mercato

L’indiscrezione di mercato del giornalista partenopeo potrebbe riguardare il prossimo acquisto di mercato del Napoli

Mancano pochi giorni alla finestra del mercato di gennaio, quella che per convenzione viene chiamata di “riparazione”. In effetti, in casa Napoli, le cose da riparare ci sarebbero e certamente, visto l’andazzo di questa stagione, non sarebbero nemmeno poche. Il mercato svolto dalla dirigenza, durante il periodo estivo, ha portato con se gli strascichi del malcontento del tifo azzurro. Dopo uno scudetto conquistato e riportato in città dopo 33 interminabili anni, ci si aspettavano sicuramente diversi canoni di mercato. Al presidente Aurelio De Laurentiis non erano stati chiesti tanti nomi altisonanti ma, vista la partenza del miglior difensore della passata stagione, di colmare quel ruolo con un giocatore che non lo facesse rimpiangere.

Dopo settimane e settimane di svariate trattative nella irrefrenabile ricerca di un difensore centrale, alla fine è stato acquistato il brasiliano Natan. Arrivato nello scetticismo più totale, il sudamericano pian piano si sta adattando al calcio europeo. La sensazione è quella che, dopo alcuni mesi di rodaggio, possa diventare un giocatore forte e completo. Proprio Natan è stato premiato dalla Uefa come il miglior giocatore della partita di Napoli-Braga. Insomma ad Aurelio De Laurentiis e a tutta la dirigenza era richiesto di fare un mercato che andasse a migliorare di poco una rosa che, visto quanto raccolto la scorsa stagione, sembrava aver bisogno di poche migliorie.

Il Napoli scende in campo per un giovane talento

Se la via del Sudamerica sembra essere una strada congegnale per la dirigenza, quello che potrebbe essere il “nuovo acquisto” ha radici di chi, arrivando da quel continente, a Napoli è diventato il più grande di tutti. Stiamo parlando di Santiago Pierotti, calciatore argentino. A lanciare la bomba di mercato è stato il giornalista napoletano Paolo Del Genio. Collegatosi in diretta ed intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Del Genio ha spiegato di un soggiorno in città proprio di Pierotti. Classe 2001, 22 anni e doppio passaporto Italiano e Argentino, oggi milita nel Clùb Atletico Colòn.

Del Genio ha spiegato che Pierotti non si trova a Napoli in vacanza ma che è qui proprio per parlare con la dirigenza partenopea. Alto 188 cm, fisicamente strutturato, può ricoprire la posizione di trequartista e attaccante destro. Il suo contratto scade nel dicembre del 2024, tra un anno. Stando a quanto riportato dal giornalista, l’affare non riguarderebbe il mese di gennaio bensì arriverebbe a Napoli a partire dalla prossima stagione. Secondo Transfermarket il suo prezzo di aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro. Osservato anche da Torino e Bologna, Pierotti ha dormito in un albergo napoletano per poi spostarsi a Castel Volturno. Del Genio ha ipotizzato addirittura un allenamento con gli azzurri. Potrebbe trasferirsi al Bari in Serie B per acquistare confidenza con il calcio italiano e poi spostarsi al Napoli.